Vinhomes lãi gần 60 tỷ đồng/ngày

Sau 3 quý kinh doanh, Vinhomes đạt doanh thu hơn 51.000 tỷ đồng và lãi ròng hơn 15.300 tỷ đồng.

Vinhomes lãi hơn 15.300 tỷ đồng sau 9 tháng kinh doanh. Ảnh: Nam Khánh.

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025, cho biết doanh thu 3 tháng gần nhất của doanh nghiệp đạt 16.420 tỷ đồng và lãi ròng 4.436 tỷ. So với cùng kỳ năm trước, cả 2 chỉ tiêu này đều sụt giảm.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu thuần hợp nhất của nhà phát triển bất động sản này đạt 51.092 tỷ đồng . Bên cạnh đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 70.353 tỷ đồng .

Với kết quả thu này, Vinhomes ghi nhận 15.313 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng kinh doanh năm nay, tương đương lãi hơn 56 tỷ đồng mỗi ngày.

KẾT QUẢ KINH DOANH GẦN ĐÂY CỦA VINHOMES Nguồn: BCTC Vinhomes. Nhãn I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III Doanh thu tỷ đồng 29299 32614 32724 8698 8211 28375 33323 32413 15698 18975 16420 Lãi sau thuế

11923 9749 10724 891 904 10716 8980 14472 2652 8225 4436

Về tình hình bán hàng, số liệu từ nhà phát triển bất động sản lớn nhất cả nước cho thấy trong 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh số 162.582 tỷ đồng , tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, doanh số chưa ghi nhận tính đến cuối tháng 9 đã đạt 223.937 tỷ đồng , tăng 93% so với thời điểm cuối quý III năm ngoái. Đây đồng thời là mức cao kỷ lục và được xem là nền tảng để doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tại thời điểm ngày 30/9, Vinhomes có tổng tài sản đạt 768.264 tỷ đồng , vốn chủ sở hữu đạt 234.930 tỷ đồng , lần lượt tăng 36% và 6% so với cuối năm 2024. Đặc biệt, nhà phát triển bất động sản này hiện sở hữu gần 49.000 tỷ đồng giá trị tiền và các khoản tương đương tiền, tăng mạnh 69% so với đầu năm.

Giá trị hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý III của doanh nghiệp đạt 125.608 tỷ đồng , tăng 130% so với cuối năm ngoái, chủ yếu do đẩy mạnh triển khai các dự án quy mô lớn.

Năm nay, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu đạt 180.000 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 42.000 tỷ đồng . Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Bên cạnh mục tiêu lợi nhuận, Vinhomes cũng đánh giá nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là thị trường bất động sản, sẽ có nhiều triển vọng tích cực trong năm nay, dù vẫn tồn tại không ít thách thức và biến động.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung hoàn thiện các dự án hiện hữu, đồng thời mở rộng các dự án chiến lược nhằm phát triển các khu đô thị kiểu mẫu tại những địa phương trọng điểm như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Long An...