Vingroup thu hơn 25.000 tỷ từ tiền tài trợ và thoái vốn công ty con

Vingroup lãi hơn 2.000 tỷ đồng từ thoái vốn tại Movian AI và Lighthouse 2, đồng thời nhận 23.000 tỷ từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng dưới dạng tài trợ không hoàn lại.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup. Ảnh: VIC.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên của Tập đoàn Vingroup cho thấy trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thực hiện 2 giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp trọng yếu tại 2 công ty con.

Thứ nhất là thương vụ chuyển nhượng 65% tỷ lệ sở hữu tại CTCP Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo Movian AI hồi tháng 3. Tổng giá phí chuyển nhượng là 1.684 tỷ đồng , Vingroup lãi 1.765 tỷ đồng .

Thứ hai là thương vụ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Lighthouse 2 hồi tháng 4 với tổng giá phí chuyển nhượng là 2.612 tỷ đồng và ghi nhận khoản lãi 391 tỷ đồng .

Như vậy, việc thoái vốn ở 2 công ty con đã giúp Vingroup ghi nhận khoản lãi 2.156 tỷ đồng . Khoản này được hạch toán vào doanh thu từ hoạt động tài chính và chiếm 34% giá trị khoản mục này.

Ngoài ra, trong nửa đầu năm, Vingroup còn nhận được các khoản tiền tài trợ trị giá 23.011 tỷ đồng . Tập đoàn lý giải phần lớn số này là các khoản tài trợ không hoàn lại từ Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cho CTCP Sản Xuất và Kinh doanh VinFast theo thỏa thuận tài trợ vốn.

Các khoản thu đột biến nêu trên góp phần giúp Vingroup lãi ròng 4.540 tỷ đồng trong 6 tháng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước, bất chấp lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 9.000 tỷ đồng .

Báo cáo tài chính soát xét cũng công bố một số sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ, trong đó có sự kiện tách CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast thành hai doanh nghiệp hồi tháng 8. Trong đó, VinFast sẽ giảm vốn điều lệ từ 156.000 tỷ đồng về còn hơn 50.000 tỷ.

Sau khi tách pháp nhân cũ, Vingroup thành lập công ty con mới là CTCP Nghiên cứu và Phát triển Novatech, vốn điều lệ 105.600 tỷ đồng .

Công ty Novatech sẽ sở hữu các tài sản liên quan đến chi phí đầu tư cho các dự án nghiên cứu và phát triển đã hoàn thành. Tập đoàn dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Novatech cho Chủ tịch HĐQT. Sau giao dịch chuyển nhượng, Công ty VinFast sẽ tiếp tục thuê lại quyền sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ tương ứng với các tài sản nêu trên từ Công ty Novatech.

Ngoài ra, sau giao dịch nói trên, tỷ lệ hoán đổi sang cổ phần phổ thông của Công ty VinFast Auto từ một số cổ phiếu ưu đãi của Công ty VinFast do công ty nắm giữ sẽ được điều chỉnh.