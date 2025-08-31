Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vingroup thu hơn 25.000 tỷ từ tiền tài trợ và thoái vốn công ty con

  • Chủ nhật, 31/8/2025 16:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vingroup lãi hơn 2.000 tỷ đồng từ thoái vốn tại Movian AI và Lighthouse 2, đồng thời nhận 23.000 tỷ từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng dưới dạng tài trợ không hoàn lại.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup. Ảnh: VIC.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên của Tập đoàn Vingroup cho thấy trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thực hiện 2 giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp trọng yếu tại 2 công ty con.

Thứ nhất là thương vụ chuyển nhượng 65% tỷ lệ sở hữu tại CTCP Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo Movian AI hồi tháng 3. Tổng giá phí chuyển nhượng là 1.684 tỷ đồng, Vingroup lãi 1.765 tỷ đồng.

Thứ hai là thương vụ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Lighthouse 2 hồi tháng 4 với tổng giá phí chuyển nhượng là 2.612 tỷ đồng và ghi nhận khoản lãi 391 tỷ đồng.

Như vậy, việc thoái vốn ở 2 công ty con đã giúp Vingroup ghi nhận khoản lãi 2.156 tỷ đồng. Khoản này được hạch toán vào doanh thu từ hoạt động tài chính và chiếm 34% giá trị khoản mục này.

Ngoài ra, trong nửa đầu năm, Vingroup còn nhận được các khoản tiền tài trợ trị giá 23.011 tỷ đồng. Tập đoàn lý giải phần lớn số này là các khoản tài trợ không hoàn lại từ Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cho CTCP Sản Xuất và Kinh doanh VinFast theo thỏa thuận tài trợ vốn.

Các khoản thu đột biến nêu trên góp phần giúp Vingroup lãi ròng 4.540 tỷ đồng trong 6 tháng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước, bất chấp lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 9.000 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính soát xét cũng công bố một số sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ, trong đó có sự kiện tách CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast thành hai doanh nghiệp hồi tháng 8. Trong đó, VinFast sẽ giảm vốn điều lệ từ 156.000 tỷ đồng về còn hơn 50.000 tỷ.

Sau khi tách pháp nhân cũ, Vingroup thành lập công ty con mới là CTCP Nghiên cứu và Phát triển Novatech, vốn điều lệ 105.600 tỷ đồng.

Công ty Novatech sẽ sở hữu các tài sản liên quan đến chi phí đầu tư cho các dự án nghiên cứu và phát triển đã hoàn thành. Tập đoàn dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Novatech cho Chủ tịch HĐQT. Sau giao dịch chuyển nhượng, Công ty VinFast sẽ tiếp tục thuê lại quyền sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ tương ứng với các tài sản nêu trên từ Công ty Novatech.

Ngoài ra, sau giao dịch nói trên, tỷ lệ hoán đổi sang cổ phần phổ thông của Công ty VinFast Auto từ một số cổ phiếu ưu đãi của Công ty VinFast do công ty nắm giữ sẽ được điều chỉnh.

Việt Nam vừa có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng

Với cú bứt phá trong phiên 25/8, vốn hóa Vingroup lần đầu tiên vượt 508.000 tỷ đồng, cùng Vietcombank là hai công ty có giá trị niêm yết lớn nhất thị trường.

16:12 25/8/2025

Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 200 người giàu nhất hành tinh

Tính tới chiều 26/8, tài sản của ông chủ Vingroup cán mốc 13,8 tỷ USD, theo Forbes. Với con số này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Việt Nam đã lọt top 200 người giàu nhất hành tinh.

15:02 26/8/2025

Cổ phiếu Vingroup quá mạnh

Trong khi thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ với phiên giảm hơn 31 điểm, cổ phiếu VIC của Vingroup lại ngược dòng tăng mạnh và lập kỷ lục giá mới.

15:10 25/8/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

lợi nhuận vingroup tách Vinfast chủ tịch tài trợ Vingroup VinFast vic vingroup phạm nhật vượng

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý