VinFast cân nhắc sử dụng động cơ xăng để kéo dài quãng đường xe điện

Hãng xe điện VinFast đang xem xét trang bị cho một số mẫu xe loại động cơ đốt trong cỡ nhỏ (ICE) để tăng phạm vi di chuyển.

Theo các nguồn tin Reuters, hãng xe điện VinFast đang xem xét trang bị cho một số mẫu xe loại động cơ đốt trong cỡ nhỏ (ICE) để sạc lại pin và tăng phạm vi di chuyển, đánh dấu sự điều chỉnh một phần so với định hướng sản xuất hoàn toàn xe điện hiện nay.

Một trong các nguồn tin cho hay từ tháng 11, một nhóm đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu việc biến mẫu SUV VF9 của VinFast thành xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (Range-Extended Electric Vehicles - REEV) bằng cách trang bị động cơ xăng cỡ nhỏ chỉ dùng để sạc pin.

Nếu được triển khai, VF9 phiên bản mới sẽ vẫn vận hành bằng động cơ điện nhưng có thêm sự hỗ trợ của động cơ xăng để nạp năng lượng, giúp xe có thể di chuyển những chặng đường dài mà không phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc. Các nguồn tin khẳng định kế hoạch này hiện vẫn đang ở giai đoạn sơ khởi.

Cũng trong tháng 11, VinFast đã đăng ít nhất 3 tin tuyển dụng trên LinkedIn để tìm kiếm các chuyên gia về REEV.

Phản hồi trước thông tin này, Vingroup nói với Reuters rằng hãng sẽ không bỏ qua cơ hội nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới phù hợp với sở thích, nhu cầu của khách hàng cũng như xu hướng thị trường.

Hiện, VinFast đang sản xuất khoảng 12 mẫu xe, chủ yếu là xe đô thị cỡ nhỏ, và đã bán ra khoảng 104.000 xe tại thị trường nội địa trong 9 tháng đầu năm, chiếm gần 95% doanh số toàn cầu.

Trong khi đó, mẫu xe VF9 chỉ chiếm khoảng 1% doanh số trong nước và cũng được xuất khẩu sang Mỹ và Canada với số lượng hạn chế.

Tương tự xe hybrid, REEV sử dụng 2 nguồn năng lượng gồm mô-tơ điện và động cơ đốt trong. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ trong REEV, động cơ đốt trong không trực tiếp truyền lực để vận hành xe và nó chỉ sạc pin khi cần thiết, giúp mở rộng phạm vi di chuyển.

VinFast đã dừng sản xuất xe chạy xăng và chuyển sang xe điện từ năm 2022. Cũng trong năm đó, hãng tham gia tuyên bố COP26 về chuyển đổi xanh trong lĩnh vực ôtô, cam kết chỉ bán xe không phát thải tại các thị trường hàng đầu vào năm 2035 và trên toàn cầu vào năm 2040. REEV thường thải khí ít hơn so với xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid).

"Không có thay đổi nào trong chiến lược tổng thể của chúng tôi", Vingroup cho biết, đồng thời nói rằng thông tin chi tiết sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.

Thực tế, các hãng xe điện Trung Quốc như Li Auto và Leapmotor đã sản xuất REEV, trong khi các nhà sản xuất ôtô lâu đời cũng đang phát triển các lựa chọn tương tự.