VinEnergo mở rộng sang bán lẻ điện

VinEnergo, công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup, vừa bổ sung ngành nghề bán buôn và bán lẻ điện.

CTCP Năng lượng VinEnergo thuộc hệ sinh thái Vingroup vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo công bố này, doanh nghiệp có 9 ngành nghề, nổi bật là sản xuất điện; sản xuất thiết bị điện; lắp đặt hệ thống điện; truyền tải điện và phân phối điện...

Đáng chú ý, hai hoạt động mới thuộc ngành truyền tải và phân phối điện là bán buôn điện và bán lẻ điện.

VinEnergo được thành lập ngày 12/3, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Hiện Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng nắm 71% cổ phần VinEnergo, hai con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng cũng nắm 5% vốn mỗi người, phần còn lại do Vingroup sở hữu.

Công ty này xuất hiện trong bối cảnh Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tuyên bố tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực phát triển năng lượng. Dự án đầu tiên của VinEnergo là Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng triển khai bởi liên danh với Vingroup. Dự án có quy mô gần 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng .

VinEnergo mới đây đã góp ý với Bộ Công Thương trong quá trình Bộ này xây dựng dự thảo Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng giai đoạn 2026-2030. Doanh nghiệp cho rằng dự thảo hiện chưa đề cập đến việc cho phép các đơn vị bán lẻ điện trong khu dân cư, đô thị, khu thương mại hay dịch vụ được tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Theo VinEnergo, nhu cầu tiêu thụ điện tại các khu dân cư và đô thị rất lớn, song việc cung ứng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào EVN. Việc bổ sung quy định cho phép đơn vị bán lẻ điện của các khu đô thị tham gia thị trường điện cạnh tranh là cần thiết, giúp phản ánh đúng thực tiễn, khuyến khích xã hội hóa đầu tư hạ tầng điện, bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ lợi ích người dân.

Từ đó, doanh nghiệp đề xuất cho phép các đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, đô thị và mô hình tương tự.

Phản hồi đề xuất, Bộ Công Thương cho rằng việc mở rộng quyền lựa chọn nhà cung cấp điện là xu hướng đúng, nhưng cần có thời gian đánh giá thêm về nhu cầu sử dụng năng lượng sạch của tệp khách hàng dân sinh tại khu đô thị.

Cơ chế DPPA mới ở giai đoạn đầu, trong khi thị trường bán lẻ điện cạnh tranh và khung pháp lý bảo vệ người tiêu dùng vẫn chưa hoàn chỉnh. Nếu triển khai sớm có thể dẫn đến tình trạng độc quyền cục bộ và rủi ro về giá, chất lượng dịch vụ. Bộ cho rằng chỉ nên xem xét mở rộng DPPA khi thị trường bán lẻ điện vận hành ổn định và có nền tảng pháp lý vững chắc.

Trước VinEnergo, tháng 9 vừa qua, CTCP Năng lượng Hòa Phát - thành viên Tập đoàn Hòa Phát - cũng điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp, bổ sung ngành nghề phân phối và bán lẻ điện. Doanh nghiệp cập nhật quyền truyền tải, phân phối và bán điện trực tiếp cho người tiêu dùng, đồng thời thêm lĩnh vực "bán lẻ điện" trong danh mục kinh doanh.

Việc VinEnergo và Hòa Phát Energy cùng mở rộng ngành nghề sang lĩnh vực bán điện diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết nhấn mạnh phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh, đồng bộ, minh bạch và hiệu quả, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Một trong những trọng tâm chính sách là thúc đẩy cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và mở rộng quyền lựa chọn nhà cung cấp điện cho người tiêu dùng, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối điện quốc gia.