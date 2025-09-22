Vietjet nhận tàu bay đầu tiên trong lô 200 chiếc Boeing giá 32 tỷ USD

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến lễ bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên cho Vietjet, là chiếc đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD của hãng hàng không Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến lễ bàn giao máy bay giữa Boeing và Vietjet. Ảnh: VJC.

Sáng 21/9 (giờ Mỹ), trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ bàn giao máy bay giữa Tập đoàn Boeing và hãng hàng không Vietjet tại nhà máy của Boeing ở Seattle.

Theo đó, Vietjet đã nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD với Boeing.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT Vietjet, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nhấn mạnh việc tiếp nhận tàu bay Boeing đầu tiên từ đơn hàng lịch sử là bước tiến quan trọng trong hành trình hợp tác gần một thập kỷ giữa Vietjet và Boeing; đồng thời khẳng định đây là biểu tượng mới của mối quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết chiếc Boeing đầu tiên trong đơn hàng lịch sử được Vietjet tiếp nhận cũng mở ra giai đoạn mới bàn giao hàng trăm tàu bay tiếp tục trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh việc tiếp nhận chiếc tàu bay Boeing đầu tiên từ đơn hàng lịch sử trong gần một thập kỷ hợp tác giữa Vietjet và Boeing. Ảnh: VJC.

"Sự kiện này góp phần thúc đẩy thương mại song phương, là biểu tượng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ và khát vọng chinh phục bầu trời, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho hai nền kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân Mỹ", bà Thảo nói thêm.

Trong khi đó, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope cho biết đây là dấu mốc mới, mở đầu các đợt giao hàng tiếp theo, khẳng định quan hệ hợp tác bền chặt giữa Vietjet và Boeing, cùng nhau mở rộng cánh bay đến tương lai tốt đẹp, góp phần vào kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Mỹ.

Vietjet và Boeing trước đó đã ký thoả thuận đặt hàng 200 tàu bay B737 Max. Đơn hàng 100 tàu bay đầu tiên được công bố năm 2016, là thỏa thuận tàu bay hiện đại nhất thời điểm đó. Năm 2019, 2 bên tiếp tục nâng tổng đơn hàng lên 200 tàu bay, đánh dấu mức đặt hàng kỷ lục cho dòng tàu bay B737 Max.

Thời gian qua, thỏa thuận giao 200 tàu bay đã bị gián đoạn do sự cố liên quan đến dòng tàu bay này và những tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu của Boeing.

Hồi tháng 1 năm nay, Vietjet cũng đã công bố các thỏa thuận trị giá gần 50 tỷ USD với các tập đoàn lớn của Mỹ, bao gồm cả Boeing, củng cố thêm cho vai trò cầu nối thương mại của hãng.

Theo Reuter, mặc dù Vietjet Air tại Việt Nam là đơn vị tiếp nhận, chiến lược sử dụng dàn máy bay Boeing mới lại tập trung mạnh mẽ vào công ty con Thai Vietjet. Theo kế hoạch, 50 tàu bay Boeing 737 Max đầu tiên sẽ được giao cho Thai Vietjet, biến hãng bay này thành "mũi nhọn" trong chiến lược mở rộng khu vực.