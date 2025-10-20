Vietcombank mất mốc vốn hóa nửa triệu tỷ

Thị giá cổ phiếu VCB giảm mạnh trong phiên giao dịch 20/10 là nguyên nhân chính khiến vốn hóa thị trường của Vietcombank rớt khỏi mốc nửa triệu tỷ đồng.

Vietcombank đã chính thức mất mốc vốn hóa nửa triệu tỷ đồng sau đà giảm liên tục của cổ phiếu VCB. Ảnh: Nam Khánh.

Kết phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu VCB của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ghi nhận mức giảm mạnh 4,04%, đóng cửa ở mức 59.400 đồng/cổ phiếu, vùng giá thấp nhất trong khoảng 3 tháng trở lại đây.

Nếu tính từ đỉnh giá hơn 70.000 đồng/cổ phiếu thiết lập được hồi cuối tháng 8, thị giá cổ phiếu ngân hàng quốc doanh này đã giảm hơn 15%. Diễn biến này đã khiến hiệu suất đầu tư của cổ phiếu VCB rơi xuống mức âm từ đầu năm đến nay, với mức giảm ròng 3%.

Đà giảm mạnh hôm nay không chỉ khiến VCB thủng mốc 60.000 đồng/cổ phiếu, mà còn khiến vốn hóa của ngân hàng quốc doanh này bật khỏi mốc nửa triệu tỷ đồng, hiện còn hơn 496.300 tỷ đồng .

Trước đó, đà tăng mạnh của cổ phiếu VCB từ trung tuần tháng 6 đến cuối tháng 8 đã giúp Vietcombank trở thành doanh nghiệp niêm yết duy nhất tại Việt Nam đạt vốn hóa trên 500.000 tỷ đồng . Đến cuối tháng 8, đà tăng của cổ phiếu VIC đã giúp Vingroup trở thành doanh nghiệp niêm yết thứ 2 chinh phục mốc vốn hóa này.

Hiện tại, sau 2 phiên VN-Index giảm sâu, thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ còn duy nhất Vingroup duy trì được mốc vốn hóa trên nửa triệu tỷ, cụ thể đạt trên 754.000 tỷ đồng , trong khi cả Vietcombank và Vinhomes đều đã rớt khỏi mốc vốn hóa này.

Trong phiên giao dịch hôm nay, đà giảm trên diện rộng đã khiến chỉ số VN-Index "bốc hơi" gần 95 điểm (-5,47%) là mức giảm mạnh nhất trong lịch sử sàn HoSE. Trong nhóm ngân hàng, Vietcombank không phải cái tên duy nhất chứng kiến giá cổ phiếu giảm sâu.

Phiên hôm nay ghi nhận tới 25/27 cổ phiếu ngân hàng giảm điểm, duy nhất NVB (Ngân hàng Quốc dân) và VAB (VietABank) giữ được sắc xanh. Trong số 25 mã ngân hàng giảm điểm hôm nay có tới 10 mã giảm sàn gồm VPB (VPBank), HDB (HDBank), TCB (Techcombank) MBB (Ngân hàng Quân đội), SHB (Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội), VIB (Ngân hàng Quốc tế), EIB (Eximbank); STB (Sacombank), TPB (TPBank) và OCB (Ngân hàng Phương Đông).

Ngoài ra, loạt cổ phiếu ngân hàng lớn khác cũng ghi nhận phiên giảm sâu với CTG (VietinBank) giảm 6,32%; BID (BIDV) giảm 6,53%; ACB (Ngân hàng Á Châu) giảm 3,69%; LPB (LPBank) giảm 4,04%...

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm, Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế 21.894 tỷ đồng , tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng có lợi nhuận cao nhất ngành. Lợi nhuận sau thuế cùng giai đoạn đạt 17.539 tỷ đồng , tăng 5%.

Tổng tài sản tính đến cuối quý II của Vietcombank đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng , tăng 6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng lần lượt đạt gần 1,56 triệu tỷ và 1,59 triệu tỷ đồng , tăng 7% và 8% so với đầu năm.

Tính đến ngày 30/6, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ của Ngân hàng Ngoại thương là 1%. Tài sản đảm bảo cho các khoản vay có tổng giá trị hơn 2,6 triệu tỷ đồng . Trong đó, bất động sản là tài sản thế chấp chủ yếu, đạt giá trị hơn 1,73 triệu tỷ đồng , chiếm 67% tổng giá trị tài sản đảm bảo.

Vietcombank hiện cũng đã chốt xong danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%. Ngày thanh toán dự kiến vào 24/10. Tổng số tiền Vietcombank chi ra cho đợt cổ tức này khoảng hơn 3.760 tỷ đồng .

Trong đó, NHNN với 74,8% vốn nắm giữ (hơn 6,25 tỷ cổ phiếu) sẽ nhận về gần 2.813 tỷ đồng . Cổ đông chiến lược Nhật Bản Mizuho Bank, nắm 15% vốn (hơn 1,25 tỷ cổ phiếu), dự kiến nhận 564 tỷ đồng . Ngoài ra, các cổ đông ngoại khác của Vietcombank như Quỹ đầu tư chính phủ Singapore (GIC) sở hữu 1,01% vốn (hơn 84,5 triệu cổ phiếu) sẽ nhận khoảng 38 tỷ đồng , trong khi T. Rowe Price Associates nắm 0,15% vốn (hơn 12,5 triệu cổ phiếu) thu về gần 6 tỷ đồng .