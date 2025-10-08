Vietcombank cho PVN vay hơn 1 tỷ USD làm dự án khí Lô B - Ô Môn

Vietcombank và Petrovietnam (PVN) vừa ký kết hợp đồng tín dụng trị giá hơn 1 tỷ USD cho chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn.

Các doanh nghiệp khai thác thương nguồn và trung nguồn được dự báo hưởng lợi nhiều nhất từ chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn. Ảnh: Tạp chí Công Thương.

Theo nội dung ký kết, Vietcombank sẽ cấp tín dụng trung - dài hạn cho Petrovietnam triển khai 2 dự án thượng nguồn và trung nguồn thuộc Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn.

Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn bao gồm dự án phát triển khai thác khí tại Lô B&48/95 và Lô 52/97 ở thượng nguồn; Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn ở trung nguồn và 4 dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn ở hạ nguồn với vốn đầu tư hơn 12 tỷ USD .

Nguồn khí từ Lô B dự kiến cung cấp ổn định, lâu dài cho cụm nhà máy điện khí tại Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu nhiên liệu, tăng tính tự chủ và linh hoạt vận hành của hệ thống điện quốc gia Việt Nam, phù hợp định hướng Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh), hiện thực hóa các cam kết của Chính phủ về chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải theo tinh thần COP26.

Hợp đồng giữa Petrovietnam và Vietcombank là một những hợp đồng tín dụng lớn nhất trong ngành năng lượng, dành cho dự án khí có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao nỗ lực của Vietcombank trong việc thu xếp nguồn vốn lớn cho chuỗi dự án trong bối cảnh thị trường ngoại hối quốc tế nhiều biến động.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa Petrovietnam và Vietcombank. Ảnh: VGP.

Trong thời gian tới, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan để hoàn thiện thể chế tín dụng ngoại hối và chỉ đạo các tổ chức tín dụng sẽ ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, các dự án lớn, trong đó có cả khoản vay VND và ngoại tệ.

Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp với các bộ ngành địa phương để thúc đẩy các nguồn vốn phát triển trung và dài hạn hợp lý.

Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn là dự án năng lượng trọng điểm quốc gia với sự tham gia của chủ đầu tư bao gồm Petrovietnam, Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP), Công ty Thăm dò Dầu khí Mitsui (MOECO) - Nhật Bản, Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí PTT (PTTEP) của Thái Lan.

Trong đó phía Việt Nam nắm 70% và nước ngoài nắm 30% để cùng tham gia đầu tư theo hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí (PSC) ở khâu thượng nguồn.

Khi hoàn thành toàn bộ, dự án Lô B - Ô Môn có khả năng đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách Nhà nước ước tính cho cả đời dự án lên tới 30 tỷ USD .

Với Petrovietnam, chuỗi dự án Lô B - Ô Môn có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình chuyển đổi thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, tối ưu hóa chuỗi giá trị từ thượng nguồn (khai thác khí) đến trung nguồn (vận chuyển khí) và hạ nguồn (sản xuất điện).