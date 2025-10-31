Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Việt Nam sẽ có hai tuyến đường sắt tốc độ cao trước năm 2030

  • Thứ sáu, 31/10/2025 19:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngoài tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Chính phủ quy hoạch thêm tuyến Hà Nội - Quảng Ninh dài 124 km, lộ trình đầu tư trước năm 2030.

Việt Nam quy hoạch thêm tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đầu tư trước năm 2030. Ảnh: Bộ Xây dựng.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam từ ga Ngọc Hồi đến ga Thủ Thiêm dài 1.541 km, Chính phủ bổ sung quy hoạch thêm tuyến Hà Nội - Quảng Ninh.

Tuyến này bắt đầu từ ga Cổ Loa (kết nối với tuyến metro số 4 của Hà Nội), qua ga Gia Bình tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh), đến điểm cuối là ga Hạ Long Xanh (Quảng Ninh), kết nối với tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Hồi tháng 7, Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư xây dựng Hà Nội - Quảng Ninh với tốc độ thiết kế 350 km/h, khai thác tàu khách, khổ đường 1.435 mm, điện khí hóa. Tổng vốn đầu tư hơn 133.000 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

Về hướng tuyến cụ thể, Vingroup đề xuất điểm đầu từ ga Cổ Loa (Hà Nội), đi theo đường nối tới sân bay Gia Bình (Bắc Ninh), qua Hải Phòng tới Yên Tử (Quảng Ninh), điểm cuối là khu công viên rừng (Quảng Ninh).

Trên địa bàn Hà Nội, Vingroup đề xuất hai phương án tuyến. Với phương án 1, tuyến đi dọc theo đường nối cầu Tứ Liên và đường nối sân bay Gia Bình. Còn theo phương án 2, tuyến đi dọc theo đường nối cầu Tứ Liên, sau đó rẽ phải đi theo tuyến đường sắt hiện hữu, qua ga Yên Viên, theo hành lang tuyến metro số 9, vượt qua sông Đuống và đi theo đường nối sân bay Gia Bình.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến có 4 ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Yên Tử và Hạ Long. Nếu thực hiện phương án 2 thì tuyến có thêm ga Yên Viên.

Trong Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chính phủ còn điều chỉnh quy mô, lộ trình đầu tư một số tuyến.

Chính phủ quyết định điều chỉnh không đưa vào quy hoạch tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và chuyển thành đường sắt đô thị; giao TP.HCM và tỉnh Đồng Nai cập nhật vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan.

Đồng thời, Chính phủ bổ sung các tuyến đường sắt kết nối quốc tế, bao gồm kết nối với đường sắt Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái qua tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái; kết nối với Campuchia tại cửa khẩu Mộc Bài thông qua tuyến đường sắt TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh).

Đối với tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, dự án sẽ được đầu tư trước năm 2030. Còn tuyến TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh) sẽ được đầu tư sau năm 2030. Mức đầu tư của hai dự án đều ở mức 1.435 tỷ đồng.

Trong số các dự án đường sắt có khu đầu mối là TP.HCM, Chính phủ thực hiện điều chỉnh định hướng kết nối đường sắt với hai cảng biển là Nghi Sơn (Thanh Hóa), Hiệp Phước (TP.HCM) và các sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Long Thành (Đồng Nai), sân bay thứ hai Hà Nội, sân bay Gia Bình (Bắc Ninh), các cảng cạn Văn Lâm (Hưng Yên), cảng Gia Bình.

Thông tin mới về đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện dự thảo 37 bộ tiêu chuẩn Việt Nam tương đương ISO, không liên quan trực tiếp đến công nghệ lõi đường sắt tốc độ cao.

19:46 21/10/2025

Hoàn thành các quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao trong tháng 10

Chính phủ yêu cầu xây dựng, thẩm định, công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao, theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định, hoàn thành trong tháng 10.

18:10 7/9/2025

Điều chỉnh hướng đường sắt tốc độ cao nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ

Tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ sẽ bắt đầu từ khu vực chợ Bến Thành, thay vì phường Tân Thuận (quận 7 cũ) như phương án trước đây.

14:12 29/10/2025

Thảo Liên

