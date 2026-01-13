Việt Nam sắp có thêm gần 159.000 căn nhà ở xã hội

Năm 2026, Chính phủ giao chỉ tiêu hoàn thành gần 159.000 căn nhà ở xã hội cho các địa phương, tập trung ở những trung tâm công nghiệp, đô thị lớn và vùng thu hút lao động.

TP.HCM, Bắc Ninh, Hà Nội là những địa phương dẫn đầu mục tiêu hoàn thành nhà ở xã hội năm 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 7/2026 ngày 12/1 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Theo đó, cả nước sẽ phát triển gần 1 triệu căn nhà xã hội tới năm 2030.

Riêng năm nay, 34 tỉnh, thành phố sẽ phải hoàn thành 158.723 căn nhà ở xã hội. Trong đó, TP.HCM được giao nhiệm vụ lớn nhất với 28.500 căn.

Trước khi hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội của Chính phủ, TP.HCM chỉ cần hoàn thành 69.700 căn, riêng giai đoạn 2026-2030 chỉ tiêu hoàn thành là 43.500 căn. Như vậy, TP.HCM sau sáp nhập được giao phát triển số lượng nhà xã hội gấp hơn 4 trước đây.

Xếp sau TP.HCM về chỉ tiêu phải hoàn thành nhà ở xã hội là Bắc Ninh - thủ phủ khu công nghiệp tại phía Bắc - với mục tiêu 19.900 căn.

TOP 10 ĐỊA PHƯƠNG CÓ CHỈ TIÊU HOÀN THÀNH NHÀ Ở XÃ HỘI CAO NHẤT NĂM 2026 Nguồn: Nghị quyết số 7/NQ-CP Nhãn TP.HCM Bắc Ninh Hà Nội Tây Ninh Phú Thọ Đồng Nai Hải Phòng Ninh Bình Hưng Yên Đà Nẵng

căn 28500 19900 18700 13500 10000 8032 6700 6000 5900 4979

Trong danh sách, Hà Nội đứng thứ 3 với yêu cầu hoàn thành 18.700 căn năm nay, gấp 3,6 số lượng căn nhà ở xã hội thành phố hoàn thành năm ngoái. Tuy nhiên, từ cuối năm 2024 đến nay, hoạt động phát triển nhà xã hội tại Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực với loạt dự án được khởi công và mở bán. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, lũy kế giai đoạn 2021-2025, thành phố có khoảng 17.300 căn nhà ở xã hội đủ điều kiện mở bán.

Bên cạnh đó, các tỉnh như Tây Ninh, Phú Thọ, Đồng Nai, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Đà Nẵng cũng được giao chỉ tiêu hoàn thành lớn, tương ứng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội tương đối cao do lực lượng lao động di cư, sinh viên, người thu nhập thấp tại địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2025, cả nước đã hoàn thành trên 103.100 căn nhà ở xã hội, vượt 3% chỉ tiêu. Đồng thời, đã có 90 dự án mới được khởi công trong năm ngoái, quy mô 95.630 căn.

Lũy kế đến hết năm ngoái, cả nước có gần 700 dự án nhà xã hội đang triển khai. Sau khi hoàn thành, khoảng 657.440 căn hộ giá rẻ được đưa ra thị trường. Trong số đó, số dự án đã hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư đạt 62% so với chỉ tiêu của cả đề án 1 triệu căn nhà xã hội.

Theo Bộ Xây dựng, các địa phương hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao gồm Thái Nguyên, Sơn La, Nghệ An, Hưng Yên. Các thành phố lớn cũng đạt kết quả tốt như Hải Phòng (vượt 23%), Hà Nội (vượt 10%), Đà Nẵng (vượt 9%), TP.HCM hoàn thành chỉ tiêu. Trong khi đó, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Lâm Đồng, An Giang, Gia Lai đạt kết quả thấp trong phát triển loại nhà ở này.