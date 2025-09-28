Việt Nam lần đầu có cặp vợ chồng cùng là tỷ phú USD

Ông Phạm Nhật Vượng , Chủ tịch HĐQT Vingroup , và bà Phạm Thu Hương , Phó chủ tịch Vingroup, hiện cặp vợ chồng doanh nhân có khối tài sản lớn nhất Việt Nam hiện nay. Trong khi ông Vượng được Forbes ước tính sở hữu khối tài sản ròng 15,8 tỷ USD , giàu thứ 160 thế giới, giá trị lượng cổ phiếu VIC do bà Hương nắm giữ trực tiếp hiện cũng đã vượt mốc 1 tỷ USD . Đà tăng hơn 300% của cổ phiếu VIC từ đầu năm đến nay là động lực chính giúp ông Phạm Nhật Vượng - bà Phạm Thu Hương trở thành vợ chồng tỷ USD đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: VIC.

Một gia đình doanh nhân Việt Nam nổi tiếng khác sở hữu khối tài sản tỷ USD là bà Nguyễn Thị Phương Thảo , Chủ tịch HĐQT Vietjet, cùng chồng Nguyễn Thanh Hùng , Chủ tịch HĐQT sáng lập Tập đoàn Sovico. Cả hai đang điều hành kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau từ hàng không, ngân hàng đến bất động sản. Hiện bà Thảo được Forbes ước tính sở hữu khối tài sản 3,4 tỷ USD , chủ yếu nhờ lượng cổ phần nắm giữ tại Sovico, Vietjet và HDBank. Ảnh: VJC, Sovico Group.

Là nhà sáng lập Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP Group), "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn cùng vợ Lê Hồng Thủy Tiên hiện là những lãnh đạo cao nhất tại doanh nghiệp khi lần lượt giữ chức vụ Chủ tịch và Tổng giám đốc tập đoàn. Ngoài ra, các công ty liên quan đến gia đình "vua hàng hiệu" còn kiểm soát gần 50% cổ phần tại Sasco, một trong những công ty dịch vụ hàng không lớn nhất Việt Nam. Tại Sasco, ông Hạnh Nguyễn hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, trong khi bà Tiên ngồi ghế Thành viên HĐQT. Ảnh: Nguyễn Thành - Minh Tâm.

Cùng xây dựng doanh nghiệp từ một cơ sở thu mua thủy sản nhỏ lẻ trở thành tập đoàn thủy sản số 1 Việt Nam, cặp vợ chồng doanh nhân Lê Văn Quang và vợ Chu Thị Bình lần lượt giữ chức Tổng giám đốc và Chủ tịch CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC). Được mệnh danh là "vua tôm" Việt Nam, doanh thu hàng năm của Minh Phú đều đạt trên 10.000 tỷ đồng , lợi nhuận bình quân hàng năm đều xấp xỉ nghìn tỷ (trừ 2 năm gần nhất 2023-2024 thua lỗ). Ông Quang và bà Bình hiện cũng là những doanh nhân sở hữu khối tài sản nghìn tỷ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Forbes.

Cũng từng khởi nghiệp tại Đông Âu, ông Nguyễn Đăng Quang , Chủ tịch Masan , và vợ Nguyễn Hoàng Yến , Thành viên HĐQT, chính là những người xây dựng nên “đế chế” hàng tiêu dùng Masan. Hiện vốn hóa tập đoàn này lên tới 125.000 tỷ đồng , trong đó nhóm cổ đông (cá nhân và tổ chức) liên quan vợ chồng ông Quang nắm giữ lượng cổ phần đáng kể. Theo Forbes, ông Quang hiện sở hữu khối tài sản 1,2 tỷ USD . Trong khi bà Yến hiện sở hữu trực tiếp hơn 42,4 triệu cổ phiếu MSN, tương đương hơn 3.500 tỷ đồng . Ảnh: MSN.

TTC Group tiền thân là cơ sở sản xuất cồn do ông Đặng Văn Thành , Chủ tịch HĐQT, và vợ Huỳnh Bích Ngọc , Phó chủ tịch HĐQT, thành lập năm 1979. Đến nay, TTC Group đang là tập đoàn kinh doanh đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, năng lượng, bất động sản, du lịch… Hiện, công ty thành viên TTC Sugar đang nắm giữ 46% thị phần ngành đường, là nhà sản xuất và phân phối lớn nhất tại Việt Nam. Uy tín của gia đình TTC trong ngành mía đường Việt Nam lớn đến mức bà Ngọc được mệnh danh là "nữ hoàng mía đường". Ảnh: Forbes.

Bên cạnh sự lèo lái của các ông, bà chủ sáng lập, hiện nhiều doanh nhân đã bắt đầu "set up" vị trí cho thế hệ F2, hình thành các gia đình với cả 2 thế hệ là doanh nhân.

