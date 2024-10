Những gia đình doanh nhân nổi tiếng Việt Nam

Công ty may thêu giày An Phước với lịch sử hơn 30 năm từ một cơ sở may gia đình do bà Nguyễn Thị Điền khởi nghiệp. Cả 4 thành viên gia đình hiện đều tham gia đóng góp vào doanh nghiệp này gồm có ông Trần Chiến (chồng bà Điền) hiện là Chủ tịch HĐTV. Bà Nguyễn Thị Điền là Tổng giám đốc điều hành, con trai đầu Trần Hoàng Tịnh và con trai thứ Trần Minh Khoa đều đang giữ chức Phó tổng giám đốc. An Phước hiện là nhà sản xuất và phát triển thương hiệu thời trang với hệ thống 165 cửa hàng An Phước - Pierre Cardin và hơn 60 cửa hàng Bonjour - Anamai. Công ty hiện có 11 nhà máy với hơn 5.000 lao động. Ảnh: Quý Hòa.