Việt Nam kêu gọi các bên liên quan căng thẳng Iran kiềm chế

  • Thứ năm, 29/1/2026 18:29 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Chiều 29/1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến căng thẳng Mỹ-Iran hiện nay.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến quan điểm của Việt Nam về những căng thẳng hiện nay giữa Hoa Kỳ với Iran cùng các khuyến cáo đến công dân Việt Nam tại Trung Đông nếu có, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: Việt Nam theo dõi sát diễn biến tình hình hiện nay tại Trung Đông.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương của Liên hợp quốc và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình vì an ninh, an toàn, hòa bình và ổn định ở khu vực, trên thế giới.

Người Phát ngôn cũng cho biết, ngày 15/1 vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có khuyến cáo đối với công dân Việt Nam. Theo đó, công dân Việt Nam không đến Iran vào thời điểm hiện tại nếu không có việc cần thiết.

Còn công dân Việt Nam đang ở Iran theo dõi thường xuyên thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.

Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với Hội đồng Hòa bình

Chiều 29/1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Việt Nam sau khi trở thành thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết:

Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến giải quyết các xung đột, các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.

Là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine, Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm đem lại hòa bình bền vững cho Dải Gaza vì lợi ích của nhân dân Palestine, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ Kế hoạch hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết 2803 ngày 17/11/2025 và đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình để triển khai Kế hoạch hòa bình này.

Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các thành viên của Hội đồng Hòa bình trong triển khai Kế hoạch hòa bình và qua đó chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông trên cơ sở giải pháp hai nhà nước phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương của Liên hợp quốc và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

