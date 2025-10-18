Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Việt Nam áp sát Thái Lan trên BXH FIFA

  • Thứ bảy, 18/10/2025 19:18 (GMT+7)
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng tháng 10/2025 với nhiều biến động đáng chú ý ở khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam tăng 3 bậc sau 2 trận thắng trước Nepal.

Với 1.235 điểm, Thái Lan tiếp tục là đội tuyển số một khu vực, đồng thời là đại diện duy nhất nằm trong top 100 thế giới. "Voi chiến" tăng 5 bậc lên hạng 96, duy trì phong độ ổn định dưới thời HLV Masatada Ishii khi toàn thắng 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 trong tháng 10.

Ngay phía sau, tuyển Việt Nam tăng 3 bậc, lên hạng 111 thế giới với 1.183,62 điểm. Dưới triều đại HLV Kim Sang-sik, "Rồng vàng" đang dần tìm lại vị thế sau chuỗi kết quả tích cực. Khoảng cách giữa Việt Nam và Thái Lan hiện chỉ còn hơn 50 điểm.

Malaysia cũng có bước nhảy ấn tượng khi vươn lên thứ 118 thế giới (tăng 5 bậc), vượt qua Indonesia để chiếm vị trí thứ 3 Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia lại tụt 3 bậc, rơi xuống hạng 122, mất 13,21 điểm - hệ quả của chuỗi kết quả thất vọng tại vòng loại bốn World Cup 2026.

Ở nhóm sau, Philippines (hạng 141, tăng 2 bậc) và Singapore (hạng 155, tăng 2 bậc) đều cải thiện thứ hạng, trong khi Myanmar, Brunei, Lào và Timor Leste đồng loạt sa sút. Đáng chú ý, Timor Leste tiếp tục là đội xếp cuối khu vực, đứng thứ 197 thế giới với 840,27 điểm.

Bảng xếp hạng cho thấy cục diện bóng đá Đông Nam Á phân hóa rõ rệt. Ở đó, nhóm dẫn đầu duy trì đà tiến bộ ổn định, trong khi nhóm còn lại vẫn loay hoay giữa chu kỳ tái thiết và thiếu vắng thành tích quốc tế đáng kể.

Thứ hạng của các đội tuyển Đông Nam Á sau loạt FIFA Days tháng 10.

