Highlights Brighton 0-3 MU
MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.
Trong chiến thắng 6-4 của Inter Miami trước Philadelphia tại MLS sáng 25/5, Messi có pha kiến tạo như đặt cho đồng đội lập công san bằng tỷ số.
Dù chơi trên sân nhà, Man City lại để thua Aston Villa 1-2 ở trận đấu tại vòng 38 Premier League hôm 24/5.
Trong ngày vui vô địch, Arsenal có chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.
Chiến thắng tối thiếu trước Everton giúp Tottenham trụ hạng thành công tại Premier League hôm 24/5.
Thua 1-2 trước Sunderland ở vòng 38 Premier League hôm 24/5, Chelsea lỡ hẹn với cúp châu Âu ở mùa giải tới.
Đêm 24/5, Mohamed Salah quỳ xuống cảm ơn người hâm mộ trên khán đài trong trận cuối cùng khoác áo Liverpool.
Phút 73 trận đấu giữa Inter Miami và Philadelphia tại MLS hôm 25/5, Messi gặp chấn thương và được rút ra nghỉ. Phản ứng của siêu sao người Argentina lập tức được CĐV quan tâm.
Bolton từng là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Premier League. Đêm 24/5, CLB này trở lại Championship sau chiến thắng 4-1 trước Stockport ở trận play-off thăng hạng League One.
Trận đấu với Athletic Bilbao sáng 24/5 là lần cuối cùng chúng ta thấy Carvajal thi đấu trong màu áo Real Madrid. Hậu vệ người Tây Ban Nha được cho là sẽ rời đội vào mùa hè 2026.
Trận gặp Aston Villa tối 24/5 tại vòng 38 Premier League sẽ là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến hai cầu thủ này khoác áo Manchester City.