Vị trí 8 thang máy được lắp tại 7 cầu vượt bộ hành ga metro số 1

Sở Xây dựng TP.HCM vừa phê duyệt dự án xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành kết nối với nhà ga trên cao tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Dự án do Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) làm chủ đầu tư, triển khai tại 7 vị trí cầu vượt bộ hành dọc tuyến metro số 1 gồm: ga Tân Cảng, ga An Phú, ga Rạch Chiếc, ga Phước Long, ga Bình Thái, ga Khu Công nghệ cao và ga Đại học Quốc gia TP.HCM. Tổng cộng 8 thang máy sẽ được lắp đặt với tải trọng 1.000 kg, phục vụ người đi bộ hai bên Xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp).

Các vị trí lắp đặt cụ thể được bố trí tại vỉa hè hoặc dải phân cách của tuyến đường song hành Xa lộ Hà Nội, đảm bảo thuận tiện cho hành khách tiếp cận nhà ga, đặc biệt là nhóm hành khách như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật.

Một cầu vượt đi bộ trên tuyến metro số 1 TP.HCM. Ảnh: Duy Anh.

Cụ thể, cầu vượt bộ hành ga Tân Cảng (phường Thạnh Mỹ Tây) được lắp 1 thang máy tại vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Cầu vượt bộ hành ga An Phú (phường Bình Trưng) được lắp 2 thang máy phía bên phải tuyến đường sắt đô thị số 1 (theo hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Tăng Nhơn Phú). Bao gồm: 1 thang máy thuộc phạm vi dải phân cách Xa Lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp) và 1 thang máy thuộc phạm vi vỉa hè đường Song Hành Xa lộ Hà Nội.

Cầu vượt bộ hành các ga sau được lắp 1 thang máy ở vỉa hè đường Song Hành Xa lộ Hà Nội: ga Rạch Chiếc (phường Bình Trưng); ga Phước Long (phường Phước Long); ga Bình Thái (phường Phước Long); ga Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú); ga Đại học Quốc gia (phường Tăng Nhơn Phú).

Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện từ nay đến hết 2025.