Vị trí 8 thang máy được lắp tại 7 cầu vượt bộ hành ga metro số 1

Dự án do Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) làm chủ đầu tư, triển khai tại 7 vị trí cầu vượt bộ hành dọc tuyến metro số 1 gồm: ga Tân Cảng, ga An Phú, ga Rạch Chiếc, ga Phước Long, ga Bình Thái, ga Khu Công nghệ cao và ga Đại học Quốc gia TP.HCM. Tổng cộng 8 thang máy sẽ được lắp đặt với tải trọng 1.000 kg, phục vụ người đi bộ hai bên Xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp).
Các vị trí lắp đặt cụ thể được bố trí tại vỉa hè hoặc dải phân cách của tuyến đường song hành Xa lộ Hà Nội, đảm bảo thuận tiện cho hành khách tiếp cận nhà ga, đặc biệt là nhóm hành khách như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật.
|
Một cầu vượt đi bộ trên tuyến metro số 1 TP.HCM. Ảnh: Duy Anh.
Cụ thể, cầu vượt bộ hành ga Tân Cảng (phường Thạnh Mỹ Tây) được lắp 1 thang máy tại vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Cầu vượt bộ hành ga An Phú (phường Bình Trưng) được lắp 2 thang máy phía bên phải tuyến đường sắt đô thị số 1 (theo hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Tăng Nhơn Phú). Bao gồm: 1 thang máy thuộc phạm vi dải phân cách Xa Lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp) và 1 thang máy thuộc phạm vi vỉa hè đường Song Hành Xa lộ Hà Nội.
Cầu vượt bộ hành các ga sau được lắp 1 thang máy ở vỉa hè đường Song Hành Xa lộ Hà Nội: ga Rạch Chiếc (phường Bình Trưng); ga Phước Long (phường Phước Long); ga Bình Thái (phường Phước Long); ga Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú); ga Đại học Quốc gia (phường Tăng Nhơn Phú).
Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện từ nay đến hết 2025.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.