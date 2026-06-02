Vì sao xe dùng xăng E10 có thể hao xăng hơn?

Chuyên gia cho biết về mặt lý thuyết, xăng E10 có hao xăng hơn xăng khoáng thông thường, nhưng trên thực tế, chênh lệch mức tiêu hao giữa 2 loại xăng không đáng kể.

Xăng E10 là hỗn hợp gồm 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học, được bán chính thức trên toàn quốc từ ngày 1/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Bên cạnh quan ngại về độ bền động cơ khi sử dụng xăng E10, một số người tiêu dùng cho rằng khi sử dụng xăng E10, ôtô, xe máy có thể sẽ bị yếu máy, tụt ga, hao xăng hơn. Từ đó, người tiêu dùng lo ngại thiệt hại kinh tế.

Tại tọa đàm "Sử dụng xăng E10 có đáng lo?" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức vừa qua, các chuyên gia đã có những lý giải về băn khoăn này.

Mức tiêu hao không đáng kể

Theo ông Lỗ Hải Nam, Trưởng ban Kỹ thuật Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), về mặt tính chất của nhiên liệu, xăng E10 là loại xăng có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng thông thường. Do đó, để đảm bảo công suất của động cơ, lượng tiêu thụ nhiên liệu khi sử dụng E10 sẽ tăng so với xăng khoáng.

Đại diện VAMM cho rằng mức chênh lệch này rất nhỏ, gần như không cảm nhận được. Theo các nghiên cứu và đánh giá thực tế, mức tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng xăng E10 so với xăng khoáng chênh lệch không đáng kể.

Dưới góc độ chuyên gia kỹ thuật động cơ, PGS.TS Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành (Đại học Bách khoa Hà Nội), cho biết nếu nói về mật độ năng lượng hay nhiệt trị, xăng E10 thấp hơn khoảng 3-4% so với xăng khoáng.

Tuy nhiên, mức tiêu hao nhiên liệu và hiệu suất vận hành của động cơ không chỉ phụ thuộc vào nhiệt trị của nhiên liệu, mà còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác trong quá trình cháy.

Theo ông Tuyến, việc xăng E10 chứa một lượng nhỏ oxy giúp nhiên liệu cháy triệt để hơn trong xi lanh động cơ, từ đó làm giảm lượng khí thải độc hại như HC và CO phát sinh do quá trình đốt cháy không hoàn toàn. Nhờ vậy, hiệu suất nhiệt của động cơ có thể được cải thiện.

Bên cạnh đó, ethanol có khối lượng riêng lớn hơn xăng khoáng nên 1 lít xăng E10 có khối lượng lớn hơn đôi chút. Đây được xem là yếu tố góp phần bù đắp cho phần suy giảm nhiệt trị của nhiên liệu.

Ông Tuyến phân tích với những lợi thế trong quá trình đốt cháy, tác động của xăng E10 đến mức tiêu hao nhiên liệu không thể chỉ đánh giá dựa trên chỉ số nhiệt trị. Kết quả thử nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành cho thấy công suất động cơ và mức tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện sử dụng xăng E10 về cơ bản tương đương với khi sử dụng xăng khoáng.

Trong khi đó, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cho biết dù giá cả xăng vẫn vận hành theo cơ chế thị trường, nhưng về thuế tiêu thụ đặc biệt, xăng khoáng đang chịu mức 10% thì xăng sinh học E10 chỉ ở mức 7%. Bên cạnh đó, thuế bảo vệ môi trường áp dụng cho xăng E10 cũng được điều chỉnh giảm so với xăng khoáng.

Các cơ quan quản lý Nhà nước đã tính toán để đảm bảo ngoài lợi ích về môi trường, xăng sinh học còn có thể mang lại lợi ích kinh tế nhất định cho người tiêu dùng trong quá trình sử dụng.

Lưu ý lựa chọn loại nhiên liệu phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất xe

Tại tọa đàm, đại diện Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam còn cho biết bên cạnh việc hướng dẫn người dân sử dụng xăng E10, một vấn đề quan trọng cần được quan tâm là thói quen sử dụng nhiên liệu đúng chủng loại và bảo dưỡng phương tiện định kỳ.

Theo ông Bảo, trước khi xăng E10 được đưa vào sử dụng, phần lớn người tiêu dùng ít chú ý đến việc lựa chọn loại nhiên liệu phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất.

"Đây là nguyên nhân khiến nhiều phương tiện có hệ thống nhiên liệu bị bám cặn, xuống cấp do không được bảo dưỡng đúng cách hoặc sử dụng nhiên liệu không phù hợp trong thời gian dài", ông Bảo phân tích.

Ông cũng chỉ ra nhiều người chỉ quan tâm đến chỉ số octan như RON 92 hay RON95. Trong khi yếu tố phản ánh chất lượng nhiên liệu lại nằm ở tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu tương ứng với mức 3, mức 4 hay mức 5 (Euro 3, Euro 4, Euro 5). Đây cũng là thông tin mà không ít chủ xe chưa nắm rõ.

Giá xăng E10 được hình thành từ giá xăng nền, ethanol, chi phí sản xuất, logistics, phân phối, lợi nhuận và thuế. Ảnh: Hoài Bảo.

Lãnh đạo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho hay cùng là xăng RON 95 nhưng có thể được sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng khác nhau. Trong khi phần lớn các phương tiện sản xuất từ sau năm 2017 được thiết kế để sử dụng nhiên liệu đạt tiêu chuẩn mức 4 hoặc mức 5, nhiều người vẫn sử dụng nhiên liệu ở tiêu chuẩn thấp hơn trong thời gian dài.

"Việc sử dụng nhiên liệu không phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất mới là nguyên nhân phá hoại các chi tiết bên trong động cơ như xi lanh, piston", ông Bảo phân tích.

Đại diện Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng khi triển khai xăng E10, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và nhà sản xuất phương tiện cần tăng cường tư vấn để người dân hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu, từ đó lựa chọn đúng loại xăng phù hợp với phương tiện đang sử dụng. Xăng E10 cũng sẽ được phân định rõ các mức 3, mức 4, mức 5 để khách hàng có sự lựa chọn đúng đắn.