Vì sao Tuchel nổi giận với tuyển Anh ngay đầu trận?

HLV Thomas Tuchel không giấu được sự tức giận khi tuyển Anh nhập cuộc chậm chạp trước Na Uy ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7.

Tuchel không hài lòng với cách nhập cuộc của các học trò. Ảnh: Reuters.

Chỉ ít phút sau tiếng còi khai cuộc trận tứ kết World Cup 2026, Thomas Tuchel mất bình tĩnh trước màn trình diễn của các học trò. HLV tuyển Anh liên tục chạy dọc đường biên, vung tay và yêu cầu toàn đội đẩy nhanh tốc độ chơi bóng.

Theo bình luận viên Geoff Shreeves, người tác nghiệp sát đường biên cho đài Fox Sports, Tuchel đặc biệt không hài lòng với cách tuyển Anh triển khai bóng. Nhà cầm quân người Đức muốn các cầu thủ đưa bóng lên phía trước nhanh hơn, thay vì luân chuyển chậm và thiếu tính đột biến.

"Trước khi tuyển Anh được hưởng quả phạt góc, Tuchel rất không hài lòng với tốc độ trận đấu. Ông ấy muốn các cầu thủ tiến lên nhanh hơn rất nhiều. Tuchel chạy dọc đường biên và liên tục vung tay", Shreeves mô tả.

Sự sốt ruột của cựu HLV Bayern Munich là điều dễ hiểu. Tuyển Anh không thể tạo ra khác biệt trước Na Uy trong thời gian đầu trận. Đội bóng Bắc Âu giữ cự ly đội hình tốt và khiến "Tam sư" gặp khó trong việc tìm khoảng trống.

Đến quãng nghỉ tiếp nước, Tuchel tiếp tục thể hiện sự quyết liệt. Ông gọi riêng Noni Madueke và Anthony Gordon để truyền đạt chỉ đạo chiến thuật. HLV 52 tuổi muốn hai cầu thủ chạy cánh tạo ra nhiều sức ép hơn ở hai biên.

Trước giờ bóng lăn, cầu thủ hai đội đứng quanh vòng tròn giữa sân để dành phút mặc niệm cho Jayden Adams, tuyển thủ Nam Phi qua đời ở tuổi 25 chỉ vài tuần sau khi dự World Cup.

Trận đấu cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt của Harry Kane. Với lần ra sân thứ 120, tiền đạo Bayern Munich trở thành cầu thủ không phải thủ môn khoác áo tuyển Anh nhiều nhất lịch sử. Kane đồng thời cân bằng thành tích của Wayne Rooney và đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ có nhiều lần thi đấu nhất cho "Tam sư".

Highlights Mexico 2-3 Anh Sáng 6/7, Anh xuất sắc vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.