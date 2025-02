Vệ sĩ của Messi bức xúc

Yassine Cheuko tức giận chỉ trích công tác an ninh sân vận động vì để xảy ra nhiều vụ CĐV lao vào sân tiếp cận Lionel Messi.

Cheuko không hài lòng khi các CĐV dễ dàng tiếp cận Messi. Ảnh: Reuters.

Cheuko, người luôn theo sát Messi kể từ khi chuyển đến Inter Miami, lên tiếng cảnh báo về vấn đề an ninh lỏng lẻo tại các sân bóng sau hàng loạt vụ CĐV xâm nhập thành công. Anh cho rằng phần lớn nhân viên an ninh "không thực sự tập trung vào nhiệm vụ của mình".

Cựu võ sĩ MMA đăng tải một tuyên bố dài trên Instagram, nhấn mạnh bản thân không muốn trở thành tâm điểm chú ý: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ an ninh sân vận động ở Honduras và Peru vì sự chuyên nghiệp và hỗ trợ quý giá của họ. Nhưng vai trò của tôi không phải là bắt giữ những người lao vào sân - đó là trách nhiệm của nhân viên an ninh".

Anh nói tiếp: "Hãy thành thật mà nói: phần lớn họ - và tôi nhấn mạnh là phần lớn, chứ không vơ đũa cả nắm - không thực sự tập trung vào công việc của mình. Thay vì đảm bảo an toàn, họ lại mải xem trận đấu hoặc chụp ảnh, quay video. Và vì họ không chú ý, tôi phải tự mình hành động khi có người xâm nhập sân".

"Xin các anh, những người làm công tác an ninh, hãy cảnh giác. Hãy làm tốt công việc mà các anh được trả tiền để làm. Sự an toàn của sân vận động, cầu thủ và khán giả phụ thuộc vào các anh. Tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ và can thiệp khi cần thiết. Nhưng nếu các anh không làm tròn nhiệm vụ, thì công việc này trở nên quá khó khăn với tôi khi chỉ có một mình", Cheuko bức xúc.

Lần hiếm hoi Cheuko thất bại trong việc bảo vệ Messi. Ảnh: Reuters.

Cheuko cũng bác bỏ thông tin sai lệch về thu nhập: "Tôi không phải người nổi tiếng, và tôi không có cái tôi cao ngạo. Tôi không kiếm 3 triệu USD mỗi năm như một số báo đưa tin. Tôi cũng chỉ là người lao động bình thường, nỗ lực mỗi ngày để hoàn thành nhiệm vụ với sự tận tâm và danh dự. Công việc của tôi là bảo vệ những người tôi đồng hành mà không làm tổn thương bất kỳ CĐV nào, và vì điều đó, tôi sẵn sàng làm tất cả".

"Tôi chấp nhận chạy khắp sân với đôi giày thể thao. Chấp nhận ngã sấp mặt trước hàng nghìn người. Chấp nhận bị tông, bị xô ngã, thậm chí bị sỉ nhục nếu cần thiết. Tất cả những điều đó không quan trọng với tôi. Vì hình ảnh của tôi không quan trọng, chỉ có nhiệm vụ mới là điều duy nhất đáng kể. Và nếu một ngày nào đó tôi phải hy sinh mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng sẽ không ngần ngại", anh nhấn mạnh.

Tuyên bố của Cheuko xuất hiện chỉ ít ngày sau khi anh để một CĐV vượt qua và tiếp cận Messi trong trận giao hữu của Inter Miami với Sporting San Miguelito hôm 3/2. Trong tình huống đó, cựu võ sĩ MMA bị trượt ngã trên sân, tạo điều kiện cho người hâm mộ ôm lấy Messi trước khi bị lực lượng an ninh kéo đi.