Bùng nổ tin giả về con trai Messi

Mạng xã hội gần đây xôn xao thông tin tài năng trẻ của U13 Inter Miami một mình "hủy diệt" U13 Atlanta United trong chiến thắng 12-0. Vốn thừa hưởng dù chỉ một phần tài năng của người cha huyền thoại, việc Thiago làm khổ sở hàng thủ đối phương lập tức gây sốt.

Tuy nhiên, câu chuyện được cho là không có thật dù Marca, CNN, Mundo Deportivo, Beinsports và vô số các trang đồng loạt đưa tin. Mọi chuyện khởi nguồn từ một tài khoản fan Messi trên X, phản hồi một tin giả khác về việc con trai Cristiano Ronaldo ghi 10 bàn cho U15 Al Nassr.

Có rất nhiều chi tiết chỉ ra sự phi lý của thông tin này. Giải đấu được cho là nơi Thiago lập kỳ tích, U13 MLS Cup, không hề tồn tại. Đội U13 Inter Miami thực tế thi đấu tại MLS Next dành cho các đội bóng trẻ tại Florida. Họ không có lịch thi đấu với bất kỳ đội nào ngoài bang, gồm cả Atlanta United trong phần còn lại của mùa giải.

Thêm vào đó, cầu thủ được cho là đã ghi bàn thắng còn lại cho Inter Miami - Diego Luna Jr., không hề có tên trong danh sách học viện của đội.

Theo luật thi đấu của MLS Next ở cấp độ U13, mỗi trận chỉ có hai hiệp, mỗi hiệp 35 phút. Điều đó có nghĩa 3 bàn thắng cuối của Thiago, cũng như bàn của Luna, sẽ phải được ghi sau khi trận đấu đã kết thúc - một điều hoàn toàn bất hợp lý.

Guillem Balague, nhà báo thể thao người Tây Ban Nha và tác giả của nhiều cuốn tiểu sử về Lionel Messi, Cristiano Ronaldo cũng như HLV Pep Guardiola, lên tiếng khẳng định thông tin Thiago ghi 11 bàn trong một trận đấu là tin giả.

"Đây là tin giả, các bạn ạ. Không có chuyện Thiago ghi 11 bàn trong một trận đấu," Balague viết trên X.

Ngoài ra, một chi tiết quan trọng khác khiến thông tin này thiếu cơ sở là không có bất kỳ bài đăng nào trên các kênh truyền thông chính thức của Inter Miami. Đặt trường hợp Thiago thực sự ghi 11 bàn trong một trận đấu, chắc chắn đội ngũ truyền thông của CLB sẽ ít nhất đăng một bài trên X, Instagram hoặc các nền tảng khác để chúc mừng cậu bé - con trai của ngôi sao lớn nhất đội bóng.

