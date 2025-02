Messi bùng nổ giúp Inter Miami thắng đậm

Chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên, Inter Miami dẫn trước CLB Honduras đến 3 bàn. Messi là người mở tỷ số ở phút 27 từ pha căng ngang thuận lợi của Luis Suarez. Tiếp đó, siêu sao người Argentina cũng trực tiếp tung ra hai đường kiến tạo cho Redondo và Allen ghi các bàn thứ 2 và 3 cho Inter Miami.

Sang hiệp hai, Inter Miami không hề giảm nhịp độ tấn công. Luis Suarez nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 54 sau pha dứt điểm tinh tế. CLB ở giải MLS khép lại ngày thi đấu hoàn hảo với pha lập công của Sailor ở phút 79.

Trong trận đấu này, Messi chỉ thi đấu 63 phút trước khi được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho Morales. Trong quãng thời gian trên sân, M10 tạo ra 5 cơ hội ghi bàn, chạm bóng 69 lần, chuyền chính xác 81%, trong đó có 3 đường chuyền dài chuẩn xác.

Đây là trận giao hữu thứ 4 của Inter Miami từ đầu năm 2025. Messi chơi cả 4 trận, ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo. Hôm 19/1, siêu sao người Argentina đóng góp 1 bàn trong trận thắng America.

Mùa giải MLS 2025 sẽ khởi tranh vào ngày 22/2. Trước đó, Inter Miami sẽ có trận đấu gặp Sporting KC trong khuôn khổ CONCACAF Champions League vào ngày 19/2.

Trong mùa giải 2025, Inter Miami sẽ thi đấu tại các giải hàng đầu như FIFA Club World Cup, CONCACAF Champions League, bên cạnh mục tiêu vô địch MLS Cup và Leagues Cup. Giới chủ đội bóng này đang đặt tham vọng rất lớn, đặc biệt là tại FIFA Club World Cup, một sân chơi được đánh giá sẽ mang lại nhiều khó khăn cho Inter Miami khi họ rơi vào bảng đấu có Palmeiras, Porto và Al Ahli.

