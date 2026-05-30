Về Real, Mourinho lập tức ra 'yêu sách' chuyển nhượng

Theo Gianluca Di Marzio, Jose Mourinho yêu cầu Real Madrid đưa Nico Paz trở lại cho nhiệm kỳ thứ hai của ông tại sân Bernabeu.

Ngay khi đạt thỏa thuận tái hợp "Los Blancos", nhà cầm quân 63 tuổi lập tức can thiệp vào công tác chuyển nhượng với những yêu cầu khắt khe. Trọng tâm trong kế hoạch của ông là đưa tài năng trẻ Paz trở lại Madrid.

Tiền vệ người Argentina chơi bùng nổ trong màu áo Como tại Serie A dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas, ghi 13 bàn sau 40 trận và góp công lớn giúp đội bóng này giành vé dự Champions League. Real hiện đối mặt với "tối hậu thư" về mặt thời gian.

Để mua lại Paz với mức giá ưu đãi 9 triệu euro, đội bóng Hoàng gia phải kích hoạt điều khoản mua lại trước ngày 30/6. Nếu chậm trễ, mức phí sẽ tăng lên 10 triệu euro vào mùa hè sang năm. Hiện tại, cầu thủ 21 tuổi tỏ ra sẵn sàng cho thử thách tại Bernabeu ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển Argentina tại World Cup 2026.

Danh sách mua sắm của Mourinho còn bao gồm trung vệ Jacob Ramon, một cựu cầu thủ khác của Real cũng đang thi đấu tại Como. Với mức phí giải phóng hợp đồng thấp cùng điều khoản ưu tiên mua lại, "Los Blancos" nắm lợi thế tuyệt đối để hoàn tất "mũi tên trúng hai đích" này.

Động thái quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng của Real ngoài việc chiều lòng Mourinho, còn là quân bài chiến lược của chủ tịch Florentino Perez trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo với đối thủ Enrique Riquelme. Ông Perez đã mất uy tín đáng kể sau mùa giải thất bại vừa qua của Real. Thành công trên sân cỏ trong mùa mới là điều ông bắt buộc phải giành được.

