Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Về Real, Mourinho lập tức ra 'yêu sách' chuyển nhượng

  • Thứ bảy, 30/5/2026 17:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo Gianluca Di Marzio, Jose Mourinho yêu cầu Real Madrid đưa Nico Paz trở lại cho nhiệm kỳ thứ hai của ông tại sân Bernabeu.

Mourinho yêu cầu Real Madrid đưa Nico Paz trở lại

Ngay khi đạt thỏa thuận tái hợp "Los Blancos", nhà cầm quân 63 tuổi lập tức can thiệp vào công tác chuyển nhượng với những yêu cầu khắt khe. Trọng tâm trong kế hoạch của ông là đưa tài năng trẻ Paz trở lại Madrid.

Tiền vệ người Argentina chơi bùng nổ trong màu áo Como tại Serie A dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas, ghi 13 bàn sau 40 trận và góp công lớn giúp đội bóng này giành vé dự Champions League. Real hiện đối mặt với "tối hậu thư" về mặt thời gian.

Để mua lại Paz với mức giá ưu đãi 9 triệu euro, đội bóng Hoàng gia phải kích hoạt điều khoản mua lại trước ngày 30/6. Nếu chậm trễ, mức phí sẽ tăng lên 10 triệu euro vào mùa hè sang năm. Hiện tại, cầu thủ 21 tuổi tỏ ra sẵn sàng cho thử thách tại Bernabeu ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển Argentina tại World Cup 2026.

Danh sách mua sắm của Mourinho còn bao gồm trung vệ Jacob Ramon, một cựu cầu thủ khác của Real cũng đang thi đấu tại Como. Với mức phí giải phóng hợp đồng thấp cùng điều khoản ưu tiên mua lại, "Los Blancos" nắm lợi thế tuyệt đối để hoàn tất "mũi tên trúng hai đích" này.

Động thái quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng của Real ngoài việc chiều lòng Mourinho, còn là quân bài chiến lược của chủ tịch Florentino Perez trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo với đối thủ Enrique Riquelme. Ông Perez đã mất uy tín đáng kể sau mùa giải thất bại vừa qua của Real. Thành công trên sân cỏ trong mùa mới là điều ông bắt buộc phải giành được.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.

Không còn điều gì ngăn Mourinho dẫn dắt Real Madrid

Tối 29/5, Jose Mourinho ký hợp đồng trở lại dẫn dắt Real Madrid sau hơn một thập kỷ xa cách.

22 giờ trước

Real Madrid tốn bộn tiền cho Mourinho

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid quyết tâm đưa Jose Mourinho trở lại sân Bernabeu trong mùa hè này.

36:2136 hôm qua

Vụ Mourinho trở lại Real nguy cơ đổ bể

Cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới có thể làm thay đổi hoàn toàn tương lai của Real Madrid, bao gồm cả thương vụ đưa Jose Mourinho trở lại sân Santiago Bernabeu.

05:39 28/5/2026

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Huy Trưởng

jose mourinho Mourinho jose mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Cong Phuong, Xuan Truong ve lai V.League hinh anh

Công Phượng, Xuân Trường về lại V.League

33 phút trước 18:23 30/5/2026

0

Xuân Trường, Công Phượng ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Long An, giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai thăng hạng V.League sớm một vòng đấu ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26.

Arne Slot roi Liverpool hinh anh

Arne Slot rời Liverpool

38 phút trước 18:18 30/5/2026

0

Ngày 30/5, HLV Arne Slot và Liverpool đi đến quyết định chia tay ngay lập tức sau cuộc đánh giá tổng kết mùa giải 2025/26.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý