Văn đàn dậy sóng vì tác gia Nobel im lặng khi con gái bị xâm hại

Một số người hâm mộ, nhà phê bình có xu hướng xét lại di sản văn học của bà Alice Munro vì bà im lặng khi con gái tố cha dượng xâm hại tình dục.

Nhà văn Alice Munro. Nguồn: Post-gazette.

Vụ việc nhà văn Canada nổi tiếng Alice Munro biết rằng con gái bà, Andrea Robin Skinner, bị xâm hại tình dục bởi chồng của bà, Gerald Fremlin, nhưng vẫn tiếp tục sống cùng ông ta, đã gây chấn động mạnh mẽ trong cộng đồng văn học.

Nhà văn Margaret Atwood, người bạn đồng nghiệp của nhà văn Munro, đã bày tỏ sự bàng hoàng và sốc trước thông tin này. Bà Atwood chia sẻ với The Daily Beast: "Câu chuyện kinh khủng này đã khiến tôi bị sốc nặng. Tôi vẫn đang cố gắng hiểu tất cả”.

Ngoài nhà văn Margaret Atwood, sự việc này còn khiến nhiều người suy ngẫm về lý do bà Munro lại lựa chọn ở lại với người chồng lạm dụng con gái mình.

Nhà văn người Mỹ Joyce Carol Oates cho rằng văn hóa xã hội trọng nam khinh nữ có thể là một trong những lý do khiến bà Munro không dám rời bỏ ông Fremlin. Tác giả What I Lived For cho rằng các nhân vật nam trong truyện ngắn của Munro có thể là sự phản ánh của tác giả về sự phục tùng của bà đối với nam giới.

Bà Jiayang Fan, nhà phê bình của The New Yorker, chia sẻ rằng sự việc này khiến cô suy ngẫm về cách bình giảng về các tác phẩm của Munro. Cô cho rằng các câu chuyện của Munro không chỉ là những dự cảm trắc trở mà còn luôn mời gọi sự điều tra và khám phá về mối quan hệ giữa nhà văn, người bị vi phạm và kẻ vi phạm.

Mặc dù sự việc này đã gây ra sự phẫn nộ và thất vọng đối với nhiều người hâm mộ, nhưng cũng có những ý kiến cho rằng việc đánh giá lại di sản của một nghệ sĩ nên dựa trên tác phẩm nghệ thuật của họ hơn là hành động cá nhân.

Nhà văn Susan Swan nhận định: "Là một nhà văn, Alice Munro đã tạo ra một cuộc sống tốt đẹp, nhưng có vẻ như bà vẫn hành động theo cách suy nghĩ cũ của phụ nữ thời đại trước, những người thường cần một người chồng để tồn tại về mặt kinh tế".

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự việc này đã làm lung lay hình ảnh và uy tín của Alice Munro trong lòng người hâm mộ và cộng đồng văn học. Một số người hâm mộ đã quyết định tự mình hành động, như việc vứt bỏ các cuốn sách của Munro vào thùng rác, thể hiện sự phẫn nộ và thất vọng trước hành động bảo vệ kẻ lạm dụng của bà.

Vụ việc này không chỉ là một cú sốc lớn đối với cộng đồng văn học mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức và trách nhiệm của nghệ sĩ, cũng như cách chúng ta đánh giá và tôn vinh những đóng góp nghệ thuật của họ.

Trước đó, con gái nhà văn đoạt giải Nobel Alice Munro, Andrea Robin Skinner đã tiết lộ sự việc này trong một bài báo chấn động trên Toronto Star, miêu tả chi tiết những năm tháng bị lạm dụng bởi cha dượng mình, ông Fremlin, bắt đầu từ khi cô mới 9 tuổi và kéo dài đến khi cô trưởng thành. Skinner cho biết mẹ cô đã biết chuyện này nhưng vẫn chọn ở lại với người chồng của mình. Hành động này của Munro đã gây ra sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai mẹ con cho đến khi Munro qua đời.

Các nhà văn, người hâm mộ đang suy nghĩ về việc đánh giá lại di sản của Munro, người đã được coi là một trong những nhà văn hàng đầu thế giới và là một bậc thầy về thể loại truyện ngắn.

Trước thông tin Alice Munro bảo vệ kẻ lạm dụng, tác gia Nobel đã mất đi sự ngưỡng mộ của nhiều người. Nhà văn Barbara Gowdy sốc và bày tỏ không biết nên nghĩ gì về sự việc này, trong khi nhà văn Susan Swan cho rằng việc hủy bỏ các tác phẩm của một nghệ sĩ phi đạo đức là một hành động vô nghĩa trong thời đại ngày nay.