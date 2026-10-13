'Ván cược' AI của ông Trần Lệ Nguyên

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 năm nay của ông Trần Lệ Nguyên rất đặc biệt. Sau mùa bánh Trung thu tất bật với KIDO, ông lại vùi mình trong những cuộc họp liên tiếp cùng các đạo diễn và nhà sản xuất phim, âm nhạc.
Đó là một bước đi mới của ông với AIRO - liên doanh giữa KIDO và Yuguang Tongcheng (Trung Quốc), trong đó KIDO nắm 51% vốn và ông Nguyên giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Ra mắt từ năm ngoái với trọng tâm là sản xuất TVC quảng cáo ứng dụng AI, AIRO ngày càng tỏ rõ tham vọng lấn sân sang ngành công nghiệp giải trí.
“Ván cược” AI
Cuối tháng 9 vừa qua, AIRO gây chú ý với kế hoạch sản xuất khoảng 200 phim ngắn AI trong năm 2027, đúng thời điểm cơ quan quản lý siết chặt quy định phổ biến phim trên không gian mạng.
Với ông Nguyên, động thái siết chặt "phim rác" là cơ hội cho các đơn vị làm phim chuẩn chỉnh. Trò chuyện với Tri Thức - Znews, ông Nguyên chủ động giới thiệu những phim AI mà doanh nghiệp vừa thực hiện, và nhấn mạnh yếu tố "thuần Việt": Kịch bản từ những đạo diễn tên tuổi, tạo hình gương mặt và lồng tiếng hoàn toàn bởi người thật.
Khi được hỏi về bài toán kiểm soát chất lượng với số lượng lên tới 200 phim mỗi năm, ông khẳng định con số này không hề lớn nếu so với năng lực sản xuất của AI. Doanh nghiệp tính toán mốc 200 phim dựa trên số lượng kịch bản có thể cung cấp từ các đạo diễn tên tuổi trong nước như Võ Thanh Hòa, Phan Minh Mẫn..., hướng đến phát triển tài sản trí tuệ (IP) gắn với văn hóa Việt Nam.
Bởi đối với ông, AI có thể hỗ trợ tạo hình và rút ngắn một số công đoạn, nhưng không thể tự tạo ra câu chuyện đủ sức giữ chân người xem.
Bước đầu, ông ước tính mảng phim ngắn AI có thể mang về khoảng 25 tỷ đồng doanh thu/tháng, tương đương gần 300 tỷ đồng/năm. AIRO hợp tác với Tencent (WeTV), phối hợp với HTV xây dựng khung giờ phát sóng và đưa nội dung lên các nền tảng OTT như FPT Play, TV360. Nhãn hàng cũng có thể lồng ghép sản phẩm tự nhiên vào phim thay thế quảng cáo truyền thống.
Công nghệ AI của AIRO còn được đưa vào hoạt hình và điện ảnh, tiêu biểu là dự án Thế giới trần trụi của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
Trước những tranh cãi dư luận thời gian qua, ông Nguyên cởi mở: "Một bộ phim điện ảnh là tập hợp của rất nhiều công đoạn phức tạp. Để đánh giá chính xác hiệu quả ứng dụng công nghệ, có lẽ phải đợi đến khi tác phẩm ra mắt chính thức. Chúng tôi luôn lắng nghe góp ý và mong khán giả kiên nhẫn chờ đón, trải nghiệm sản phẩm cuối cùng".
Một hệ sinh thái giải trí - tiêu dùng
Những dự án phim mới chỉ là một phần trong chiến lược của ông Nguyên. Dường như vị doanh nhân này còn ấp ủ rất nhiều kế hoạch tâm huyết.
Một tuần sau khi công bố định hướng mới, AIRO hợp tác với YeaH1 thành lập Công ty A&M, hướng đến mô hình kết hợp sản xuất nội dung, quản lý tài năng và thương mại. Dự án đầu tiên được giới thiệu là Xin Chào Thứ Bảy, phiên bản Việt Nam của chương trình Hello Saturday từ MangoTV, có sự tham gia của nghệ sĩ Trấn Thành và dự kiến phát triển trong giai đoạn 2026-2027.
AIRO còn rót vốn vào các dự án như Chị chị em em 3, Án mạng Karaoke hay Chiến bào của đạo diễn Victor Vũ.
Chủ tịch AIRO cũng tiết lộ kế hoạch hợp tác với "phù thủy tạo hit" K-pop Teddy Park để tổ chức chương trình tuyển chọn, đào tạo nhóm nhạc ngôi sao quy mô ASEAN, hướng tới xây dựng nhóm nhạc có khả năng hoạt động ở thị trường quốc tế.
Những kế hoạch này đưa AIRO vào cuộc đua rộng hơn đang diễn ra trong ngành giải trí Việt Nam. Thị trường những năm qua chứng kiến sự ganh đua khốc liệt giữa YeaH1 và DatVietVAC, khi cả hai cùng đẩy mạnh sản xuất chương trình, concert, và tăng cường khai thác thương mại từ các IP, nghệ sĩ, hướng đến "xuất khẩu" văn hóa Việt Nam.
Cùng lúc, các tập đoàn đa ngành cũng lấn sân sang giải trí. Vingroup công bố chiến lược điện ảnh qua V-Film, còn Sun Group mở rộng hoạt động liên quan đến văn hóa, di sản và tổ hợp giải trí.
Không xem thị trường giải trí là cuộc đua cạnh tranh thuần túy, ông Nguyên định hướng kết hợp công nghệ, sản xuất nội dung với hệ sinh thái hàng tiêu dùng sẵn có của KIDO. Doanh nghiệp đang nghiên cứu ứng dụng tích điểm mua hàng KIDO để đổi vé xem phim, concert, tạo vòng lặp tương tác giữa tiêu dùng và giải trí.
Tham vọng cho công nghiệp văn hóa Việt Nam
Từ "ông lớn" thực phẩm và tiêu dùng, vị doanh nhân bước vào cuộc chơi mới dù thừa nhận chưa nhiều chuyên môn. Xác định "đi con đường mới sẽ vất vả", ông Nguyên chọn hợp tác cùng các đối tác.
"Giống như việc từ lâu KIDO đã rất quan tâm và nhìn thấy tiềm năng của ngành bánh bao. Khi M&A Thọ Phát, chúng tôi kết hợp thế mạnh sản xuất lâu đời của họ cùng nền tảng quản trị, kênh phân phối sâu rộng của KIDO, từ đó đưa Thọ Phát phát triển bứt phá như ngày hôm nay", ông nói.
Ngay cả cơ duyên với AI và giải trí cũng đến khi ông tìm đối tác Trung Quốc hỗ trợ livestream bán hàng, rồi mở rộng kết nối với ngành công nghiệp nội dung AI khổng lồ nơi đây.
Đây là thời điểm Việt Nam tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, trong đó công nghiệp văn hóa là trọng tâm. Chiến lược quốc gia đặt mục tiêu ngành này đóng góp 7% GDP năm 2030 và tiến tới 9% GDP năm 2045.
Dẫn chứng từ BTS, BlackPink hay thành công của Singapore khi hút concert quốc tế, ông Nguyên cho rằng nếu Việt Nam đào tạo nghệ sĩ và phát triển sản phẩm văn hóa tầm cỡ, hiệu ứng kinh tế sẽ lan tỏa rộng rãi.
"Đây không chỉ là giải trí đơn thuần, mà là lực hút cho cả nền kinh tế, từ du lịch, ẩm thực, hàng không đến quảng bá thương hiệu Việt ra thế giới", ông nói.