'Ván cược' AI của ông Trần Lệ Nguyên

Sau thành công trong lĩnh vực thực phẩm và trung tâm thương mại, vị doanh nhân đầy kinh nghiệm đang tiếp tục dấn thân vào ngành giải trí, từ phim ngắn AI đến điện ảnh, gameshow.

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 năm nay của ông Trần Lệ Nguyên rất đặc biệt. Sau mùa bánh Trung thu tất bật với KIDO, ông lại vùi mình trong những cuộc họp liên tiếp cùng các đạo diễn và nhà sản xuất phim, âm nhạc. Đó là một bước đi mới của ông với AIRO - liên doanh giữa KIDO và Yuguang Tongcheng (Trung Quốc), trong đó KIDO nắm 51% vốn và ông Nguyên giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Ra mắt từ năm ngoái với trọng tâm là sản xuất TVC quảng cáo ứng dụng AI, AIRO ngày càng tỏ rõ tham vọng lấn sân sang ngành công nghiệp giải trí. “ Phải đi con đường riêng, khác người ta, thì mới có không gian phát triển. Ông Trần Lệ Nguyên, Chủ tịch AIRO

Ảnh: KDC. Ông Trần Lệ Nguyên (phải) cùng ông Hu Tian Cheng, Chủ tịch Yuguang Tongcheng tại một sự kiện năm 2025.

“Ván cược” AI Cuối tháng 9 vừa qua, AIRO gây chú ý với kế hoạch sản xuất khoảng 200 phim ngắn AI trong năm 2027, đúng thời điểm cơ quan quản lý siết chặt quy định phổ biến phim trên không gian mạng. Với ông Nguyên, động thái siết chặt "phim rác" là cơ hội cho các đơn vị làm phim chuẩn chỉnh. Trò chuyện với Tri Thức - Znews, ông Nguyên chủ động giới thiệu những phim AI mà doanh nghiệp vừa thực hiện, và nhấn mạnh yếu tố "thuần Việt": Kịch bản từ những đạo diễn tên tuổi, tạo hình gương mặt và lồng tiếng hoàn toàn bởi người thật. Khi được hỏi về bài toán kiểm soát chất lượng với số lượng lên tới 200 phim mỗi năm, ông khẳng định con số này không hề lớn nếu so với năng lực sản xuất của AI. Doanh nghiệp tính toán mốc 200 phim dựa trên số lượng kịch bản có thể cung cấp từ các đạo diễn tên tuổi trong nước như Võ Thanh Hòa, Phan Minh Mẫn..., hướng đến phát triển tài sản trí tuệ (IP) gắn với văn hóa Việt Nam. Bởi đối với ông, AI có thể hỗ trợ tạo hình và rút ngắn một số công đoạn, nhưng không thể tự tạo ra câu chuyện đủ sức giữ chân người xem. “ Thao tác với AI đều tốn chi phí token nên mỗi phim vẫn tốn 10.000- 20.000 USD chứ không rẻ. Vì vậy, từ kịch bản, tạo hình nhân vật đến từng cảnh phim đều được chúng tôi kiểm duyệt chặt chẽ. Ông Trần Lệ Nguyên, Chủ tịch AIRO Bước đầu, ông ước tính mảng phim ngắn AI có thể mang về khoảng 25 tỷ đồng doanh thu/tháng, tương đương gần 300 tỷ đồng /năm. AIRO hợp tác với Tencent (WeTV), phối hợp với HTV xây dựng khung giờ phát sóng và đưa nội dung lên các nền tảng OTT như FPT Play, TV360. Nhãn hàng cũng có thể lồng ghép sản phẩm tự nhiên vào phim thay thế quảng cáo truyền thống.

Kế hoạch năm 2027 Bài toán 200 phim ngắn AI AI hỗ trợ tạo hình và rút ngắn một số công đoạn, còn câu chuyện giữ chân người xem vẫn do người làm. 1 Kịch bản Từ đạo diễn tên tuổi trong nước như Võ Thanh Hòa, Phan Minh Mẫn... 200 phim ngắn AI dự kiến sản xuất năm 2027 2 Tạo hình gương mặt Thuần Việt USD 10.000-20.000 chi phí mỗi phim 3 Lồng tiếng Hoàn toàn bởi người thật 25 tỷ đồng/tháng doanh thu ước tính bước đầu, tương đương gần 300 tỷ đồng /năm 4 Kiểm duyệt Từ kịch bản, tạo hình nhân vật đến từng cảnh phim Đối tác phát hành dự kiến WeTV HTV FPT Play TV360 Znews

Kinh doanh

Công nghệ AI của AIRO còn được đưa vào hoạt hình và điện ảnh, tiêu biểu là dự án Thế giới trần trụi của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Trước những tranh cãi dư luận thời gian qua, ông Nguyên cởi mở: "Một bộ phim điện ảnh là tập hợp của rất nhiều công đoạn phức tạp. Để đánh giá chính xác hiệu quả ứng dụng công nghệ, có lẽ phải đợi đến khi tác phẩm ra mắt chính thức. Chúng tôi luôn lắng nghe góp ý và mong khán giả kiên nhẫn chờ đón, trải nghiệm sản phẩm cuối cùng". Một hệ sinh thái giải trí - tiêu dùng Những dự án phim mới chỉ là một phần trong chiến lược của ông Nguyên. Dường như vị doanh nhân này còn ấp ủ rất nhiều kế hoạch tâm huyết. Một tuần sau khi công bố định hướng mới, AIRO hợp tác với YeaH1 thành lập Công ty A&M, hướng đến mô hình kết hợp sản xuất nội dung, quản lý tài năng và thương mại. Dự án đầu tiên được giới thiệu là Xin Chào Thứ Bảy, phiên bản Việt Nam của chương trình Hello Saturday từ MangoTV, có sự tham gia của nghệ sĩ Trấn Thành và dự kiến phát triển trong giai đoạn 2026-2027. AIRO còn rót vốn vào các dự án như Chị chị em em 3, Án mạng Karaoke hay Chiến bào của đạo diễn Victor Vũ. Chủ tịch AIRO cũng tiết lộ kế hoạch hợp tác với "phù thủy tạo hit" K-pop Teddy Park để tổ chức chương trình tuyển chọn, đào tạo nhóm nhạc ngôi sao quy mô ASEAN, hướng tới xây dựng nhóm nhạc có khả năng hoạt động ở thị trường quốc tế.