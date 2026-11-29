Liên danh nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vừa công bố thông tin tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 2 tuyến đại lộ Hữu Hồng và Tả Hồng.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: CĐT.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, cơ quan này vừa nhận được văn bản của liên danh nhà đầu tư CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và CTCP Tập đoàn Hòa Phát về việc đề nghị đăng tải thông tin tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 2 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo hồ sơ, dự án thành phần 1 là Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng, có tổng mức đầu tư khoảng 35.748 tỷ đồng , chiều dài tuyến khoảng 44,3 km.

Điểm đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà, thuộc xã Ô Diên, Hà Nội; điểm cuối tại nút giao với cầu Mễ Sở, thuộc xã Hồng Vân, Hà Nội.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 226 ha, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. Về quy mô, tuyến đường gồm phần đường chính 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80 km/h và đường gom 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Theo báo cáo, lưu lượng phương tiện trên tuyến Hữu Hồng được dự báo đạt 22.200-64.800 xe/ngày đêm vào năm 2030 và tăng lên 55.600-118.600 xe/ngày đêm vào năm 2050.

Vị trí triển khai hai tuyến đại lộ cảnh quan Hữu Hồng và Tả Hồng. Ảnh: CĐT.

Trong khi đó, dự án thành phần 2 là Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng, có chiều dài khoảng 35 km. Điểm đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà, thuộc xã Mê Linh, Hà Nội; điểm cuối kết nối với đường Di sản sông Hồng do tỉnh Hưng Yên đầu tư, thuộc xã Văn Giang, Hưng Yên.

Tuyến đường cũng được thiết kế với phần đường chính 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80 km/h và phần đường bên 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Theo hồ sơ, dự án thành phần 2 dự kiến bắt đầu triển khai xây dựng từ quý IV năm nay. Với tuyến này, lưu lượng được dự báo đạt 18.600-51.000 xe/ngày đêm vào năm 2030 và đạt 31.700-86.800 xe/ngày đêm vào năm 2050.

Theo báo cáo, dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng do liên danh Đại Quang Minh - Thaco - Hòa Phát làm chủ đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 736.963 tỷ đồng . Trong đó, vốn góp của liên danh nhà đầu tư là 110.545 tỷ đồng , phần vốn huy động hợp pháp khác khoảng 626.418 tỷ đồng .

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, triển khai trên địa bàn 16 xã, phường của Hà Nội, gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Các cấu phần chính của dự án gồm trục đại lộ cảnh quan, công viên cảnh quan và vui chơi giải trí, các khu đất phát triển đô thị, đất mặt nước, đất hạ tầng kỹ thuật và các loại đất khác.

Toàn dự án được phân thành 5 nhóm, gồm 4 nhóm dự án đầu tư xây dựng với 18 dự án thành phần và một nhóm giải phóng mặt bằng độc lập. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038.