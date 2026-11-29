Công an cảnh báo thủ đoạn chuyển tiền nhầm vào tài khoản cá nhân, sau đó giả danh nhân viên ngân hàng, viện lý do liên quan đến VNeID để yêu cầu chuyển tiền sang tài khoản khác.

Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo tất cả người dùng tài khoản ngân hàng về giao dịch lạ. Ảnh: WSJ.

Công an TP Hà Nội vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn phổ biến là các đối tượng chủ động chuyển một khoản tiền vào tài khoản cá nhân của người dân, sau đó nhanh chóng gọi điện hoặc nhắn tin thông báo đã chuyển nhầm và đề nghị hoàn trả.

Tuy nhiên, thay vì yêu cầu người nhận hoàn tiền về đúng tài khoản ban đầu thông qua quy trình ngân hàng, các đối tượng lại đưa ra một số tài khoản khác để nhận tiền.

Để tăng tính thuyết phục, nhiều đối tượng còn giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ cơ quan chức năng, liên tục gọi điện, nhắn tin hối thúc, thậm chí đe dọa nhằm tạo áp lực tâm lý. Mục đích là khiến người nhận tiền hoang mang, vội vàng thực hiện giao dịch mà không kịp xác minh thông tin.

Đáng chú ý, các đối tượng thường viện dẫn những lý do tưởng chừng hợp lý như tài khoản nguồn bị khóa do chưa liên kết với VNeID, từ đó yêu cầu người nhận chuyển trả tiền vào một tài khoản thứ ba.

Nếu làm theo yêu cầu này, người dân không chỉ đối mặt nguy cơ thất thoát tài chính, phát sinh tranh chấp mà còn có thể vô tình trở thành trung gian luân chuyển dòng tiền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí bị lợi dụng để rửa tiền hoặc hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng, rút hoặc tự ý chuyển tiếp những khoản tiền không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện tiền từ tài khoản lạ chuyển đến, người nhận cần chủ động liên hệ ngân hàng thông qua tổng đài, ứng dụng chính thức hoặc đến trực tiếp quầy giao dịch để yêu cầu tra soát và được hướng dẫn hoàn trả theo đúng quy trình.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền sang tài khoản thứ ba theo yêu cầu của người lạ, kể cả khi người này tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc viện dẫn lý do liên quan đến VNeID. Đồng thời, không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP hay truy cập các đường link không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, đe dọa hoặc cưỡng ép, người dân cần lưu giữ thông tin giao dịch, tin nhắn, số điện thoại liên quan và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý.

Bên cạnh nguy cơ bị lừa đảo, việc nhận được tiền chuyển nhầm cũng đặt ra nghĩa vụ pháp lý đối với chủ tài khoản. Theo Điều 579 Bộ luật Dân sự năm 2015, người chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác không có căn cứ pháp luật có nghĩa vụ hoàn trả tài sản đó.

Trường hợp cố tình chiếm giữ tiền chuyển nhầm, không hoàn trả sau khi có yêu cầu hợp pháp và đáp ứng các yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" theo Điều 176 Bộ luật Hình sự. Mức hình phạt cao nhất đối với tội danh này là 5 năm tù.

Đối với những đối tượng dựng kịch bản chuyển tiền nhầm, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hành vi có thể bị xử lý theo Điều 174 hoặc Điều 290 Bộ luật Hình sự, tùy tính chất và phương thức thực hiện.