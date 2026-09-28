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Kinh doanh

HoSE phát cảnh báo khẩn

  • Thứ hai, 28/9/2026 22:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) phát cảnh báo về việc một số đối tượng đang giả mạo HoSE để lôi kéo nhà đầu tư.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa phát đi cảnh báo nhà đầu tư và người dân về việc một số đối tượng đang giả mạo cơ quan này.

Cụ thể, HoSE cho biết có một số đối tượng xấu đã sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo, đồng thời sử dụng con dấu giả, chữ ký giả của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để tạo lập các văn bản, tài liệu giả mạo, bịa đặt thông tin về việc cấp phép hoạt động đầu tư nhằm dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư tham gia.

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Một số hình ảnh các đối tượng giả mạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sử dụng để lừa đảo. Ảnh: HoSE.
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Một số hình ảnh các đối tượng giả mạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sử dụng để lừa đảo. Ảnh: HoSE.
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Một số hình ảnh các đối tượng giả mạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sử dụng để lừa đảo. Ảnh: HoSE.

Phía HoSE khẳng định cơ quan này không ban hành và không liên quan đến các văn bản, tài liệu nêu trên. Đơn vị cũng không sử dụng các hình thức nêu trên để cấp phép, xác nhận hoặc bảo đảm cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào.

“Nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mã OTP và không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng hoặc tổ chức chưa được xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, đề nghị khẩn trương thông báo cho cơ quan công an và các cơ quan chức năng có thẩm quyền”, HoSE đề nghị.

Cơ quan này cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi giả mạo, lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa HOSE và cơ quan quản lý nhà nước để trục lợi theo quy định pháp luật.

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Hồng Nhung

HoSE TP.HCM chứng khoán sở giao dịch TP.HCM

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