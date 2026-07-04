Thông tin mới nhất về vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ 2.600 tỷ

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết thời gian qua, riêng Công an Hà Nội và Công an TPHCM đã nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đây là thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an chia sẻ tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, diễn ra trưa 4/7.

Cụ thể, liên quan vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, Thiếu tướng Toản cho biết đây là nội dung được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo rất sát sao, nằm trong tổng thể công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Với tinh thần kiên quyết đối với các loại tội phạm liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, chúng tôi tập trung xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi triệt để, tối đa số tiền chiếm đoạt cho người dân”, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.

Theo báo cáo, trong thời gian vừa qua, riêng Công an Hà Nội và Công an TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ. Trên cơ sở này, cơ quan điều tra của Công an Hà Nội, Công an TP.HCM đã tiến hành khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, có 2 bị can khác bị khởi tố với 2 tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến loại án này lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng . Hiện vụ án trong giai đoạn điều tra, xử lý, làm rõ và thu hồi tài sản.

Đại diện Bộ Công an cũng chỉ ra thủ đoạn chính của vụ án, trong đó các đối tượng lập ra doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Đây là một loại "núp bóng trá hình", tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế.

Về khách hàng mục tiêu, các đối tượng tập trung chủ yếu vào những người có điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, những người có nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Thủ đoạn triển khai cơ bản là tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong đó có 4 điểm đặc trưng.

Thứ nhất, sử dụng các lời mời chào như miễn phí, quà tặng, lãi suất cao và ưu đãi lớn. Đây là những từ khóa chung của loại hình này để đánh vào tâm lý của bị hại.

Thứ hai, các đối tượng thường tác động tâm lý người dân theo hướng các chương trình ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, tạo sự khan hiếm ảo nhằm thúc đẩy khách hàng phải nhanh chóng ký hợp đồng và đóng tiền.

Thứ ba, tất cả loại hình này đều yêu cầu trả tiền trước để kỳ vọng nhận được thành quả sau, tương tự như hình thức đầu tư trước để kỳ vọng nhận lại lãi suất, lợi nhuận.

Cuối cùng, ông Toản nhấn mạnh khách hàng sẽ không bao giờ nhận lại được tiền từ các giao dịch này.

“Tất cả bị hại khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì cơ bản không thực hiện được. Các đối tượng thậm chí tiếp tục tạo ra các lý do về thủ tục, hứa hẹn, hoặc thậm chí yêu cầu đóng thêm tiền mới được giải quyết”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói.

Thông qua vụ án, đại diện Bộ Công an cũng đưa ra 2 khuyến nghị với người dân, trong đó đề nghị tất cả bị hại, không chỉ ở Hà Nội, TP.HCM mà trên phạm vi cả nước, nếu gặp trường hợp tương tự hoặc liên quan đến các vụ án mà Công an Hà Nội, Công an TP.HCM đang điều tra, cần liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cá nhân.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác đối với loại hình lừa đảo này. Cần đặc biệt cảnh giác với các loại hình đầu tư kinh doanh miễn phí, ưu đãi, quà tặng, lãi suất cao, việc nhẹ lương cao.

“Đây là mô tip chung của hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kể cả trên không gian mạng. Người dân cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, dự án, sản phẩm trước khi quyết định đầu tư”, Thiếu tướng Toản khuyến nghị và nói thêm, nếu thấy có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần phản ánh, kiến nghị, tố giác ngay với cơ quan công an.