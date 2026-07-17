NHNN yêu cầu áp dụng thời gian chờ cho giao dịch chuyển khoản

NHNN đánh giá cơ chế này tạo thêm lớp bảo vệ, giúp người dùng kịp thời phát hiện và hủy giao dịch khi nghi ngờ bị lừa đảo hoặc gian lận.

Trường hợp khách hàng không đăng ký dịch vụ, ngân hàng sẽ mặc định áp dụng hạn mức 400 triệu đồng cho mỗi giao dịch cùng thời gian chờ tối thiểu 24 giờ. Ảnh: CTG.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Công văn số 6190/NHNN-TT yêu cầu các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai dịch vụ đăng ký hạn mức giao dịch kèm thời gian chờ đối với khách hàng cá nhân.

Giải pháp này nhằm tăng thêm lớp bảo vệ cho các giao dịch trực tuyến (online), giúp khách hàng có thời gian phát hiện và hủy giao dịch khi nghi ngờ bị lừa đảo hoặc gian lận.

Theo quy định, thời gian chờ là khoảng thời gian giao dịch của khách hàng chưa được chuyển đến tài khoản người thụ hưởng. Dịch vụ được áp dụng đối với các giao dịch chuyển tiền trong nước thực hiện qua Internet Banking và Mobile Banking.

Cụ thể, thời gian chờ sẽ được áp dụng với các giao dịch trực tuyến có giá trị từ mức hạn mức khách hàng đã đăng ký trở lên và được chuyển đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận khoản tiền có giá trị bằng hoặc vượt hạn mức đó từ chính khách hàng trong vòng 1 năm liền kề trước thời điểm thực hiện giao dịch.

NHNN quy định hạn mức được tính theo từng giao dịch trên từng tài khoản thanh toán của khách hàng. Thời gian chờ được tính từ thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch và tối thiểu là 24 giờ. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn mức hạn mức áp dụng cũng như thời gian chờ phù hợp với nhu cầu. Trường hợp không đăng ký dịch vụ, ngân hàng sẽ mặc định áp dụng hạn mức 400 triệu đồng cho mỗi giao dịch cùng thời gian chờ tối thiểu 24 giờ.

Để triển khai dịch vụ, NHNN yêu cầu các ngân hàng xây dựng quy trình nội bộ và hướng dẫn khách hàng đăng ký, điều chỉnh hạn mức cũng như thời gian chờ. Mọi thao tác đăng ký hoặc thay đổi đều phải được xác nhận theo quy định tại Thông tư 50/2024/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung), kết hợp biện pháp xác minh thông tin chủ tài khoản hoặc xác thực thông qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID).

Đối với trường hợp khách hàng yêu cầu dừng giao dịch đang trong thời gian chờ vì nghi ngờ bị lừa đảo, gian lận hoặc thay đổi nhu cầu chuyển tiền, ngân hàng cũng phải thực hiện quy trình xác minh và xác nhận tương tự như khi đăng ký hoặc điều chỉnh hạn mức.

Bên cạnh đó, các ngân hàng có trách nhiệm thỏa thuận với khách hàng về việc cung cấp dịch vụ, đồng thời công khai đầy đủ phạm vi áp dụng, đối tượng, hạn mức, quyền và nghĩa vụ của các bên để khách hàng chủ động lựa chọn hạn mức và thời gian chờ phù hợp.

Với mỗi giao dịch thuộc diện áp dụng thời gian chờ, ngân hàng phải hiển thị thông báo rõ ràng trước khi giao dịch được thực hiện, đồng thời triển khai cơ chế xác nhận khách hàng đã đọc, hiểu và chấp thuận áp dụng thời gian chờ theo quy định.

Toàn bộ nhật ký giao dịch phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ công tác tra soát, giải quyết khiếu nại, tranh chấp hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Theo lộ trình của NHNN, các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải hoàn thành việc triển khai dịch vụ trước ngày 1/3/2027. Đồng thời, trước ngày 1/11/2026, các đơn vị phải gửi kế hoạch triển khai, phạm vi thực hiện và đầu mối liên hệ về NHNN.