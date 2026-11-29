Tính riêng ngày Black Friday năm nay, doanh số thương mại điện tử toàn cầu đã đạt 82,7 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (Mỹ) dự báo doanh số bán hàng tháng 11 và tháng 12 năm nay sẽ tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.013 tỷ USD. Ảnh: Reuters/Mike Blake.

Cơn sốt săn ưu đãi trực tuyến không chỉ gói gọn tại thị trường Mỹ mà còn lan rộng ra toàn cầu trong ngày Black Friday vừa qua, theo Reuters.

Theo dữ liệu từ Salesforce, doanh số thương mại điện tử toàn cầu trong ngày Black Friday đã đạt mức kỷ lục với 82,7 tỷ USD , tăng 5% so với mức cao nhất của mùa lễ hội năm ngoái. Trong đó riêng thị trường Mỹ đóng góp 19,1 tỷ USD .

Tại Mỹ, bất chấp lạm phát duy trì ở mức 3,8%, tiếp tục gây áp lực lên ngân sách của các hộ gia đình, người tiêu dùng vẫn chi tiêu mạnh tay dịp khuyến mại này.

Theo dữ liệu từ Mastercard SpendingPulse, tổng doanh thu bán lẻ tại cửa hàng và trực tuyến trong ngày Black Friday đã tăng 5,8% so với năm ngoái (không tính các mặt hàng xăng dầu và ô tô). Kết quả này được ghi nhận trên mọi phương thức thanh toán, bao gồm cả tiền mặt.

Tính riêng nhóm các nhà bán lẻ trực tuyến lớn tại Mỹ theo thống kê của Adobe Analytics, doanh số mua sắm trực tuyến trong ngày này cũng đã chạm mốc kỷ lục 13,1 tỷ USD , tăng 11% so với cùng kỳ.

Kết quả này có được là nhờ làn sóng giảm giá và khuyến mãi sâu cho các mặt hàng quần áo, thiết bị gia dụng, đánh trúng tâm lý săn hàng giá tốt của người tiêu dùng Mỹ giữa bão lạm phát và giá xăng dầu tăng cao.

Dù dữ liệu từ công ty phân tích không gian địa lý PassBy ghi nhận lượng khách trực tiếp đến các cửa hàng bán lẻ tại Mỹ trong ngày Black Friday đã giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 930 triệu lượt, khảo sát của Mastercard lại ghi nhận chi tiêu trực tiếp tại các cửa hàng đã tăng 3,8%, đánh dấu mức tăng trưởng lớn nhất kể từ năm 2022.

Theo Mastercard, công nghệ tiếp tục là “điểm sáng nhất trên thị trường” tiêu dùng ngày Black Friday với mức chi tiêu cho thiết bị điện tử và phần mềm đã tăng gần 8% so với năm 2025.

Adobe cũng ghi nhận danh mục sản phẩm bán chạy nhất bao gồm đồ chơi điện tử và thiết bị công nghệ như máy chơi game, trò chơi điện tử, điện thoại thông minh, tai nghe và kính thông minh. Giỏ hàng năm nay còn ghi nhận sự lên ngôi của các mặt hàng thiết yếu.

Người tiêu dùng đã tranh thủ triệt để các đợt khuyến mãi để mua dự trữ các mặt hàng như đồ dùng vệ sinh nhà cửa, chăm sóc cá nhân, sản phẩm cho trẻ em và các đồ dùng cho thú cưng.

Black Friday và Cyber Monday cũng là 2 dịp bận rộn nhất năm của thị trường bán lẻ Mỹ.

Theo dự báo từ Adobe, chi tiêu trực tuyến tại Mỹ trong ngày Cyber Monday sẽ tăng 6,2%, chạm mốc 15,1 tỷ USD , qua đó đưa tổng doanh thu toàn đợt mua sắm kéo dài 5 ngày dịp Lễ Tạ ơn lên khoảng 47,5 tỷ USD .

Bên cạnh đó, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các công cụ mua sắm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để so sánh giá, giúp tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng từ chatbot và trình duyệt hỗ trợ AI tăng 68% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu của Adobe.

Các công cụ thanh toán trả chậm và trí tuệ nhân tạo đang trở thành trợ thủ đắc lực của người mua sắm trong ngày Cyber Monday. Các tùy chọn "mua ngay, trả sau" dự kiến mang về 1,09 tỷ USD vào tổng chi tiêu trực tuyến, tăng 5,3% so với năm ngoái.

Lạm phát không làm hạ nhiệt sức mua mùa lễ hội, mà đang tái định hình cách người tiêu dùng chi tiêu, thực tế hơn trong giỏ hàng và tối ưu hơn nhờ công nghệ.