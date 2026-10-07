Sau tuyên bố làm phim ngắn AI, KIDO lập thêm liên doanh giải trí

Thông qua AIRO, KIDO hợp tác với Yeah1 thành lập Công ty A&M, tập trung sản xuất nội dung, quản lý nghệ sĩ và thương mại hóa các sản phẩm giải trí.

KIDO và Yeah1 hợp tác thành lập công ty A&M kết hợp sản xuất nội dung, quản lý tài năng và thương mại. Ảnh: KIDO.

Một tuần sau khi công bố hệ sinh thái AIRO, Tập đoàn KIDO tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực truyền thông - giải trí với việc bắt tay Yeah1 thành lập Công ty A&M.

Doanh nghiệp định hướng hoạt động theo mô hình Content - Talent - Commerce, kết hợp sản xuất nội dung, quản lý tài năng và thương mại.

A&M sẽ tập trung vào 3 mảng chính. Một là tiếp nhận, nội địa hóa và phát triển các IP giải trí từ Trung Quốc, đồng thời sản xuất gameshow, chương trình truyền hình thực tế và concert quy mô lớn.

Hai là, quản lý và khai thác thương mại mạng lưới nghệ sĩ, KOLs/KOCs tại Việt Nam và quốc tế. Các nghệ sĩ có thể được kết nối với hoạt động quảng bá thương hiệu, đại diện nhãn hàng và livestream bán hàng.

Cuối cùng là thương mại hóa và phân phối sản phẩm quốc tế. MangoPlus, đơn vị thuộc Yeah1, đóng vai trò kết nối các thương hiệu và sản phẩm quốc tế với thị trường Việt Nam, trong khi A&M tận dụng hạ tầng thương mại điện tử E2E để đưa sản phẩm ra thị trường.

Ông Trần Lệ Nguyên, Nhà sáng lập, Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO kiêm Chủ tịch HĐQT AIRO, cho biết A&M không chỉ dừng ở hợp tác bản quyền mà hướng tới xây dựng một tổ hợp sản xuất và thương mại hóa giải trí.

Ngay khi công bố liên doanh, A&M giới thiệu dự án truyền hình “Xin Chào Thứ Bảy”, phiên bản Việt Nam của format “Hello Saturday” từ Mango TV. Đây được xác định là dự án đầu tiên nhằm hiện thực hóa mô hình Content - Talent - Commerce của A&M.

A&M cho biết chương trình sẽ được phát triển trong giai đoạn 2026-2027, kết hợp yếu tố giải trí với các hoạt động thương mại.

Việc thành lập A&M diễn ra ngay sau khi KIDO công bố liên doanh AIRO giữa KIDO và Yuguang Tongcheng (Trung Quốc), trong đó KIDO nắm 51% vốn.

AIRO được giới thiệu là doanh nghiệp sản xuất và thương mại nội dung ứng dụng AI, với chuỗi giá trị từ sở hữu IP, phân phối đa kênh đến thương mại hóa.

Mới đây, ông Trần Lệ Nguyên cũng chia sẻ kế hoạch đưa AIRO tham gia thị trường phim ngắn AI. Theo đó, công ty dự kiến sản xuất khoảng 200 phim ngắn ứng dụng AI trong năm 2027, với chi phí bình quân 10.000- 20.000 USD /phim. Con số này thấp hơn đáng kể so với phim truyền thống, vốn có thể tiêu tốn hàng chục tỷ đồng cho một tác phẩm.

Với sản lượng trên, AIRO ước tính doanh thu bước đầu khoảng 25 tỷ đồng mỗi tháng, tương đương gần 300 tỷ đồng một năm. Tuy nhiên, ông Nguyên cho biết đây mới là mức khởi đầu và kết quả thực tế còn phụ thuộc vào khả năng thị trường đón nhận nội dung.

Trong khi đó, Yeah1 đang sở hữu hệ sinh thái truyền thông - giải trí gồm sản xuất chương trình, quản lý tài năng, nền tảng OTT MangoPlus và ứng dụng fandom 1Creators. Doanh nghiệp đứng sau nhiều chương trình như “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”, “Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng” và “Gia đình Haha”.