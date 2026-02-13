Valentine cận Tết, khách sạn 5 sao có 'thất thu'?

Khách sạn 5 sao ở TP.HCM hướng khách đến trải nghiệm ẩm thực trong ngày Valentine và đặt phòng cho kỳ nghỉ Tết.

Ẩm thực ngày Valentine được các khách sạn 5 sao chăm chút. Ảnh: Hotel Indigo Saigon.

Năm nay, lễ Valentine 14/2 trùng với ngày 27 tháng Chạp nên nhiều khách sạn, nhà hàng, tiệm hoa... dự kiến "thất thu". Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện khách sạn Hotel Indigo Saigon cho biết chưa ghi nhận sự gia tăng rõ rệt về lượng đặt phòng vào ngày 14/2.

Tuy nhiên, đơn vị lưu trú vẫn kỳ vọng sẽ có một số lượt khách đặt phòng hoặc khách vãng lai trong ngày và buổi tối Valentine.

Đẩy mạnh trải nghiệm ẩm thực

Thay vì quảng bá phòng ở, nhiều khách sạn tập trung vào hút khách đến sử dụng dịch vụ ăn uống - vốn mang lại doanh số tốt.

Đại diện khách sạn Hotel Indigo Saigon cho biết nhà hàng The Shipyard ghi nhận sự quan tâm tích cực từ khách hàng đối với thực đơn ăn tối ngày Valentine có giá khoảng 1,5 triệu đồng/người.

Tệp khách hàng đặt bàn dịp lễ tình nhân khá đa dạng, bao gồm cả khách quốc tế và khách Việt. Trong đó, khoảng 20% là nhóm khách trẻ Việt Nam, chủ yếu là các cặp đôi tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực mang tính cá nhân hóa và không gian lãng mạn.

Tương tự, khách sạn Le Méridien Saigon vẫn ghi nhận sự quan tâm ổn định từ khách hàng đối với các trải nghiệm hẹn hò, đặc biệt là các cặp đôi chủ động đặt bàn sớm để tận hưởng không gian riêng tư trước giai đoạn lễ Tết.

"Khách hàng của chúng tôi trong dịp 14/2 chủ yếu là Việt kiều về nước đón Tết, các cặp đôi lựa chọn staycation tại TP.HCM, cùng với khách quốc tế đến từ các thị trường nói tiếng Hoa như Hong Kong, Trung Quốc và Singapore", đại diện khách sạn cho biết.

Việt kiều về nước hay cặp đôi sống tại TP.HCM lựa chọn ăn tối tại khách sạn 5 sao. Ảnh: Le Méridien Saigon.

Vào ngày 14/2, nhà hàng của khách sạn có chương trình buffet với giá khoảng 1,5 triệu đồng/khách bao gồm các hoạt động chụp hình photobooth, tặng macaron... Ngoài ra, BARSON tại Le Méridien Saigon cũng cho ra mắt BST Cocktail Love Editions với 4 loại cocktail khắc họa 4 sắc thái khác nhau của tình yêu.

Trong khi đó, khách sạn Sheraton Saigon giới thiệu tiệc buffet hải sản có giá khoảng 2 triệu đồng có bao gồm cocktail cho các cặp đôi.

Nhà hàng, tiệm hoa "thất thu"

Với các nhà hàng khác, 14/2 năm nay là dịp "thất thu" khá đáng tiếc. Chủ một chuỗi nhà hàng cao cấp tại TP.HCM cho biết hàng năm lễ tình nhân luôn là dịp cao điểm "hái ra tiền" của ngành F&B khi các cặp đôi sẵn sàng chịu chi cho những bữa ăn tối đắt đỏ.

Việc Valentine diễn ra cận Tết khiến tỷ lệ đặt bàn bị đẩy xuống mức thấp. Nhiều nhà hàng không mặn mà với chuyện quảng cáo trên mạng xã hội vì các thông tin sẽ không thể cạnh tranh "độ hot" với các chủ đề liên quan Tết. Bên cạnh đó, việc giữ chân nhân sự làm việc đến ngày 27 Tết cũng là bài toán khó với các chuỗi nhỏ, lẻ.

Tương tự, nhiều tiệm hoa cũng tiếc nuối vì mất doanh thu vào một dịp lễ quan trọng. Chị Hồng Anh, chủ tiệm hoa F Flower cho biết hiện chỉ chỉ nhận rất ít đơn hàng hoa cho Valetine. Để kích cầu dịp này, chị chọn các mẫu hoa mang không khí Tết như kết hợp hoa tuyết mai, ly kép với các loại hoa khác.

"Năm ngoái, tôi làm hoa Valentine đến tối tăm mặt mũi nhưng năm nay đơn hàng chỉ lác đác. Vì vậy tôi đẩy mạnh hơn việc bán hoa Tết cho các gia đình", chị Hồng Anh nói thêm.