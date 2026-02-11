Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Lịch nghỉ Tết của các doanh nghiệp vàng bạc lớn

  • Thứ tư, 11/2/2026 14:00 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Tập đoàn Phú Quý, SJC, PNJ... vừa công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong đó nhiều cửa hàng sẽ tạm ngưng giao dịch từ cuối tuần này, dịch vụ vận chuyển dừng đến sau Tết.

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp vàng lớn đồng loạt thông báo lịch nghỉ và điều chỉnh hoạt động giao dịch, vận chuyển. Ảnh: Y Kiện.

Nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành vàng bạc, trang sức đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong đó có Tập đoàn Phú Quý, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo thông báo phát đi, Tập đoàn Phú Quý cho biết sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch mua bán trực tiếp từ ngày 14/2 (27 tháng Chạp Âm lịch). Thời gian nghỉ Tết của thương hiệu này kéo dài 9 ngày, hệ thống dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng Âm lịch).

Lịch trình này được áp dụng đồng bộ tại tất cả điểm bán thuộc hệ thống ở Hà Nội (Trần Nhân Tông, Cầu Giấy, Quang Trung) và TP.HCM (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Não).

Trong khi đó, Công ty SJC cho biết lịch nghỉ Tết năm nay được áp dụng linh hoạt theo từng cửa hàng. Phần lớn điểm bán tại TP.HCM bắt đầu nghỉ từ ngày 15-16/2 (tức 28-29 tháng Chạp Âm lịch) và mở cửa trở lại từ 19-21/2 (mùng 3 đến mùng 5 tháng Giêng Âm lịch), tùy địa điểm.

Riêng một số cửa hàng trong hệ thống trung tâm thương mại như Aeon Bình Tân, Aeon Tân Phú vẫn duy trì hoạt động xuyên Tết. Với các cửa hàng độc lập tại TP.HCM và khu vực phía Bắc, thời gian mở cửa trở lại có thể muộn hơn, phổ biến từ 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng Âm lịch).

Đối với PNJ, doanh nghiệp cho biết website bán hàng và tổng đài chăm sóc khách hàng vẫn hoạt động xuyên Tết, trong khi hệ thống cửa hàng có lịch nghỉ khác nhau tùy địa phương, phổ biến bắt đầu từ cuối tuần này và kéo dài hết trung tuần tháng 2 Dương lịch (tương đương mùng 5-7 tháng Giêng Âm lịch).

Đáng chú ý, dịch vụ giao hàng PNJFast sẽ tạm ngưng từ ngày 13/2 (26 tháng Chạp Âm lịch), trước khi hoạt động trở lại từ ngày 20/2 (mùng 4 Tết). Dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn liên tỉnh cũng tạm dừng từ 15/2 (28 tháng Chạp Âm lịch) và khôi phục từ 21/2 (mùng 5 Tết Âm lịch).

Việc các doanh nghiệp vàng lớn sớm công bố lịch nghỉ và điều chỉnh dịch vụ được xem là cần thiết trong bối cảnh nhu cầu mua bán vàng thường tăng mạnh trước Tết, giúp người dân chủ động hơn trong kế hoạch giao dịch và mua sắm đầu năm.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Ngân hàng dồn dập rao bán nợ trước Tết

Nhiều ngân hàng tăng tốc rao bán các khoản nợ xấu lên tới hàng trăm tỷ đồng, cho thấy áp lực thu hồi nợ, làm sạch bảng cân đối và cải thiện chất lượng tài sản vẫn là ưu tiên lớn.

12:24 8/2/2026

Độc lạ rau cải được hô biến thành cây cảnh chơi Tết

Tại chợ hoa xuân Hà Nội, rau cải xoăn, cải hoa hồng, bắp cải được biến thành cây cảnh chơi Tết với chỉ vài chục nghìn đồng/chậu, rất hút khách.

23 giờ trước

Nở rộ dịch vụ đổi tiền mới trước Tết, người dân chú ý rủi ro

Cận Tết, nhiều người sẵn sàng trả phí để đổi tiền mới, tiền lẻ cho nhu cầu lì xì, cúng lễ. Song việc giao dịch không chính thống đẩy người dân vào "rủi ro kép" về tài chính lẫn pháp lý.

32:1912 hôm qua

Hồng Nhung

vàng bạc PNJ doanh nghiệp nghỉ tết Tết Bính Ngọ 2026

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Dao Bac vao TP.HCM gia chi tu 200.000 dong/canh hinh anh

Đào Bắc vào TP.HCM giá chỉ từ 200.000 đồng/cành

16:29 9/2/2026 16:29 9/2/2026

0

Những cành đào Bắc được vận chuyển bằng máy bay vào TP.HCM đang được bày bán tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ với giá chỉ từ 200.000 đồng/cành, thấp hơn so với mùa Tết năm ngoái.

Tien vao chung khoan 'nghi Tet som' hinh anh

Tiền vào chứng khoán 'nghỉ Tết sớm'

16:15 9/2/2026 16:15 9/2/2026

0

Thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025 trong bối cảnh nhà đầu tư thu hẹp giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý