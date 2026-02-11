Lịch nghỉ Tết của các doanh nghiệp vàng bạc lớn

Tập đoàn Phú Quý, SJC, PNJ... vừa công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong đó nhiều cửa hàng sẽ tạm ngưng giao dịch từ cuối tuần này, dịch vụ vận chuyển dừng đến sau Tết.

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp vàng lớn đồng loạt thông báo lịch nghỉ và điều chỉnh hoạt động giao dịch, vận chuyển. Ảnh: Y Kiện.

Nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành vàng bạc, trang sức đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong đó có Tập đoàn Phú Quý, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo thông báo phát đi, Tập đoàn Phú Quý cho biết sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch mua bán trực tiếp từ ngày 14/2 (27 tháng Chạp Âm lịch). Thời gian nghỉ Tết của thương hiệu này kéo dài 9 ngày, hệ thống dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng Âm lịch).

Lịch trình này được áp dụng đồng bộ tại tất cả điểm bán thuộc hệ thống ở Hà Nội (Trần Nhân Tông, Cầu Giấy, Quang Trung) và TP.HCM (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Não).

Trong khi đó, Công ty SJC cho biết lịch nghỉ Tết năm nay được áp dụng linh hoạt theo từng cửa hàng. Phần lớn điểm bán tại TP.HCM bắt đầu nghỉ từ ngày 15-16/2 (tức 28-29 tháng Chạp Âm lịch) và mở cửa trở lại từ 19-21/2 (mùng 3 đến mùng 5 tháng Giêng Âm lịch), tùy địa điểm.

Riêng một số cửa hàng trong hệ thống trung tâm thương mại như Aeon Bình Tân, Aeon Tân Phú vẫn duy trì hoạt động xuyên Tết. Với các cửa hàng độc lập tại TP.HCM và khu vực phía Bắc, thời gian mở cửa trở lại có thể muộn hơn, phổ biến từ 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng Âm lịch).

Đối với PNJ, doanh nghiệp cho biết website bán hàng và tổng đài chăm sóc khách hàng vẫn hoạt động xuyên Tết, trong khi hệ thống cửa hàng có lịch nghỉ khác nhau tùy địa phương, phổ biến bắt đầu từ cuối tuần này và kéo dài hết trung tuần tháng 2 Dương lịch (tương đương mùng 5-7 tháng Giêng Âm lịch).

Đáng chú ý, dịch vụ giao hàng PNJFast sẽ tạm ngưng từ ngày 13/2 (26 tháng Chạp Âm lịch), trước khi hoạt động trở lại từ ngày 20/2 (mùng 4 Tết). Dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn liên tỉnh cũng tạm dừng từ 15/2 (28 tháng Chạp Âm lịch) và khôi phục từ 21/2 (mùng 5 Tết Âm lịch).

Việc các doanh nghiệp vàng lớn sớm công bố lịch nghỉ và điều chỉnh dịch vụ được xem là cần thiết trong bối cảnh nhu cầu mua bán vàng thường tăng mạnh trước Tết, giúp người dân chủ động hơn trong kế hoạch giao dịch và mua sắm đầu năm.