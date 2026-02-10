Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Độc lạ rau cải được hô biến thành cây cảnh chơi Tết

  • Thứ ba, 10/2/2026 15:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tại chợ hoa xuân Hà Nội, rau cải xoăn, cải hoa hồng, bắp cải được biến thành cây cảnh chơi Tết với chỉ vài chục nghìn đồng/chậu, rất hút khách.

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, tại chợ hoa Lạc Long Quân, giữa muôn vàn sắc hoa rực rỡ như đào, mai, quất... bất ngờ xuất hiện một loại cây cảnh chơi Tết độc đáo mà giá vẫn rất rẻ. Đó là những chậu rau cải xanh mướt, được "lên đời" thành cây cảnh. Không còn là những bó rau bình dân trên kệ siêu thị, rau cải được trồng trong chậu sứ xinh xắn và được bán với giá khoảng 30.000-50.000/cây đồng tùy kích cỡ. Cây to đẹp, tán tròn đều có thể đắt hơn, khoảng 60.000-70.000 đồng.

Rau cải chơi Tết khá đa dạng, từ cải xoăn lá xoăn tít như những bông hoa xanh, cải hoa hồng với lá xếp lớp hồng hào, đến bắp cải tròn trịa như quả cầu xanh mướt - tất cả đều được "biến hình" thành những món đồ trang trí bắt mắt. "Đây là loại cây cảnh Tết độc lạ, rất được khách hàng ưa chuộng vì vừa đẹp, vừa rẻ lại có thể ăn được", một người bán giới thiệu.

tet anh 1

Rau xanh trở thành loại cây cảnh chơi Tết mới mẻ tại Hà Nội.

Quy trình "lên chậu" cho những loại rau này khá đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo tay. Theo anh Minh, một chủ vườn rau ở ngoại ô Hà Nội, các cây rau cải được chọn lọc từ giống chất lượng cao, trồng trong đất hữu cơ giàu dinh dưỡng. Khi cây đạt chiều cao khoảng 30-50 cm, chúng được chuyển sang chậu sứ hoặc nhựa cao cấp, trang trí thêm sỏi trắng, để tăng tính thẩm mỹ.

"Chúng tôi mất khoảng 1-2 tháng để chăm sóc, đảm bảo cây xanh tốt, lá đẹp, không sâu bệnh. Điểm đặc biệt là chúng vẫn giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, có thể ăn được sau Tết", anh Minh nói. Sự sáng tạo này xuất phát từ xu hướng mọi người ngày càng quan tâm đến thực phẩm sạch.

Mức giá từ 30.000 đến 60.000 đồng được cho là rất rẻ với mặt hàng cây cảnh Tết. Nhưng nếu so sánh với giá rau cải thông thường tại siêu thị thì đã đắt hơn rất nhiều. Một kg cải xoăn hay bắp cải ở siêu thị hiện chỉ khoảng 12.000-18.000 đồng, trong khi mỗi cây trong chậu chỉ nặng 3-6 lạng.

tet anh 2

Giá cả phải chăng và giá trị sử dụng cao khiến rau cải cảnh đắt hàng dịp Tết.

Sự mới lạ của "cây cảnh ăn được" này nhanh chóng chinh phục các bà nội trợ. Chị Hương (ở phường Ba Đình) nói: "Năm nay nhà tôi quyết định mua mấy chậu cải xoăn về chưng Tết. Nhìn nó xanh tươi, lạ mắt, đặt ở bàn khách hay ban công đều đẹp".

tet anh 3

Cải hoa hồng thường được người tiêu dùng lựa chọn.

Không ít người còn mê mẩn đến mức mua liền 4-5 cây, sắp xếp thành bộ sưu tập nhỏ trong nhà. Anh Tuấn (phường Vĩnh Hưng) vui vẻ nói: "Mua đào quất thì tốn kém, héo nhanh nên tôi quyết định mua liền 6 chậu rau cải. Nếu so với đào, quất thì tổng giá 6 cây cải còn chưa bằng nửa tiền cây quất. Mang về trang trí, cảm giác trong nhà như có cả vườn rau xanh mát, rất thú vị".

Công Hiếu/ VTC News

