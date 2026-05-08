Ưu tiên của TP.HCM

TP.HCM yêu cầu tập trung triển khai các dự án hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số trọng điểm để thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

TP.HCM hướng đến GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 14.000 USD. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế mở rộng và yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững cao hơn, việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Để đạt được mục tiêu này, TP.HCM phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn trong phát triển kinh tế thành phố.

Thành ủy TP.HCM mới đây đã có chỉ thị về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030.

Giao chỉ tiêu tăng trưởng GRDP gắn với cơ chế khen thưởng từng sở, ngành

Trong đó, Thành ủy TP.HCM giao Đảng ủy UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện chỉ thị; cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm, đến năm 2030 GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD , GRDP bình quân đầu người trên 14.000 USD ; giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương gắn với cơ chế đánh giá, khen thưởng, kỷ luật rõ ràng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo UBND thành phố được yêu cầu xác định rõ các ngành, lĩnh vực, địa bàn đóng vai trò động lực tăng trưởng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực; thiết lập hệ thống điều hành tăng trưởng theo tháng, quý; xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá theo thời gian thực đối với các chỉ tiêu chủ yếu như tăng trưởng, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công; kịp thời cảnh báo, điều chỉnh giải pháp điều hành.

Đơn vị có trách nhiệm nâng cao năng lực dự báo, phân tích; xây dựng các kịch bản điều hành tăng trưởng theo từng tình huống, chủ động ứng phó với biến động kinh tế trong nước và quốc tế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, né tránh; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đảng ủy, lãnh đạo UBND thành phố cần tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; trong năm nay hoàn thành rà soát các vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công; thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, dự án tồn đọng.

Bên cạnh đó, Thành ủy TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính; cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn hóa, số hóa 100% quy trình thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế “một đầu mối, một quy trình, một thời hạn”.

UBND TP.HCM cần phải cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung, trọng điểm; giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải; phấn đấu giải ngân hàng năm đạt trên 95%; hoàn thành xử lý cơ bản các dự án tồn đọng trong giai đoạn 2026-2027; đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công - tư; thu hút nhà đầu tư chiến lược; tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng số; tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển.

Cùng với đó, chỉ thị cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm cung ứng đầy đủ, ổn định năng lượng, điện năng cho sản xuất, kinh doanh; chủ động các kịch bản ứng phó, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt năng lượng ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế; tập trung nguồn lực, cơ chế chính sách để sớm hình thành và vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các trung tâm nghiên cứu - phát triển, khởi nghiệp.

Một yêu cầu khác đối với chính quyền thành phố là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, quản trị đô thị, logistics; đổi mới giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp gắn chặt với nhu cầu thị trường lao động và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo; ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành, lĩnh vực động lực tăng trưởng của thành phố.

Song song đó là phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, y tế chuyên sâu, y tế quốc tế, góp phần hình thành ngành dịch vụ y tế có giá trị gia tăng cao; phát triển nhà ở xã hội (khoảng 199.000 căn đến năm 2030); bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển.

Định kỳ hàng quý, Đảng ủy UBND TP.HCM phải báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình, kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp điều hành kịp thời.

Các xã, phường, đặc khu không để vướng mắc về đất đai, đầu tư...

Đối với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; cụ thể hóa các chỉ tiêu được giao thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kết quả thực hiện trên địa bàn.

Đồng thời, các xã, phường, đặc khu cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý nghiêm tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Các đơn vị được yêu cầu chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, trật tự xây dựng, an sinh xã hội; không để tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.