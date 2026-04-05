Lộ diện địa phương tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước trong quý I

Bức tranh kinh tế địa phương quý I ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi hàng loạt tỉnh, thành tăng trưởng GRDP cao, trong đó 5 địa phương bứt phá với mức tăng hai chữ số.

Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4, hàng loạt địa phương đã công bố mức tăng trưởng GRDP ước tính trong quý I/2026, cho thấy bức tranh khởi đầu năm mới tương đối tích cực. Đáng chú ý, cả nước ghi nhận 5 địa phương đạt mức tăng trưởng GRDP hai chữ số, dẫn đầu là Hà Tĩnh.

Công nghiệp và đầu tư kéo GRDP địa phương bứt phá

Với mức tăng 12,42%, Hà Tĩnh đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng trong quý I. Động lực chính đến từ khu vực công nghiệp, đặc biệt là Khu kinh tế Vũng Áng với sự phục hồi và gia tăng sản lượng của các nhà máy nhiệt điện, thép và sản xuất thiết bị điện.

Hoạt động xây dựng cũng khởi sắc nhờ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và triển khai các dự án quy mô lớn. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh đạt gần 13.750 tỷ đồng , trong đó khu vực ngoài Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn.

Quảng Ninh là điểm sáng tiếp theo với mức tăng trưởng 12,08%. Ngoài công nghiệp duy trì ổn định, khu vực dịch vụ bứt phá mạnh gần 20% và du lịch là điểm sáng khi thu hút hơn 6 triệu lượt khách, mang lại doanh thu gần 15.700 tỷ đồng .

Tỉnh cũng tiếp tục hút vốn đầu tư mạnh mẽ với 26 dự án mới và 3 dự án tăng vốn. Số vốn đã giải ngân đạt khoảng 15.000 tỷ đồng . Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 215 triệu USD . Môi trường kinh doanh thuận lợi cũng thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp, khi có tới 943 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ninh Bình duy trì phong độ ấn tượng với mức tăng 11,63%, trong đó công nghiệp - xây dựng đóng vai trò chủ lực khi tăng trên 16% cùng với khu vực dịch vụ tăng gần 10,4%.

Hải Phòng xếp ngay sau với mức tăng 10,87%, nhờ sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và hoạt động cảng biển duy trì đà tăng. Tuy vậy, kết quả này vẫn thấp hơn mục tiêu 12% mà thành phố đề ra do ảnh hưởng từ biến động kinh tế toàn cầu và thương mại quốc tế.

Khép lại nhóm tăng trưởng hai chữ số là Phú Thọ, với mức tăng trên 10,5%. Công nghiệp xây dựng, chế biến, chế tạo tiếp tục là trụ cột, với nhiều ngành tăng trưởng mạnh như linh kiện điện tử, ôtô, vật liệu xây dựng.

Đáng chú ý, tỉnh ghi nhận dòng vốn FDI tăng đột biến khoảng 704 triệu USD và số doanh nghiệp thành lập mới đạt khoảng 1.400 doanh nghiệp, tăng gần 50%, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên trên 40.000, cho thấy dư địa phát triển công nghiệp còn lớn.

Du lịch của tỉnh cũng phục hồi mạnh với khoảng 4,6 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 5.100 tỷ đồng . Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 35,9 tỷ USD .

BẢNG XẾP HẠNG TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GRDP QUÝ I/2026 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG Nguồn: UBND, Thống kê của Tỉnh ủy, Thành ủy. Nhãn Hà Tĩnh Quảng Ninh Ninh Bình Hải Phòng Phú Thọ Huế Bắc Ninh Lâm Đồng Tây Ninh Đồng Nai Lào Cai Thái Nguyên Đà Nẵng Gia Lai Khánh Hoà TP.HCM Nghệ An Hà Nội Quảng Trị Cao Bằng Đắk Lắk Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I/2026 % 12.42 12.08 11.63 10.87 10.5 9.88 9.82 9.8 9.59 9.3 9 8.55 8.45 8.42 8.37 8.27 8.15 7.87 7.75 7.5 7.49

Nhiều trung tâm kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa đạt mốc 10%

Bên cạnh nhóm dẫn đầu, nhiều địa phương ghi nhận mức tăng trưởng cao nhưng vẫn chưa chạm ngưỡng hai con số. Huế đạt mức tăng 9,88%, trong đó công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực chính. Bắc Ninh - trung tâm sản xuất điện tử lớn của cả nước - ghi nhận mức tăng 9,82%, với khu vực công nghiệp đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng.

Lâm Đồng nổi bật với mức tăng 9,8%, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch khi lượng khách tăng hơn 20%. Ở phía Nam, các địa phương công nghiệp như Tây Ninh và Đồng Nai cũng duy trì mức tăng lần lượt 9,59% và 9,3%, trong đó công nghiệp tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt.

Một số tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai và Thái Nguyên ghi nhận mức tăng trưởng khá, dao động 8,5-9%, với điểm sáng đến từ sản xuất công nghiệp và năng lượng. Đà Nẵng đạt khoảng 8,45%, tiếp tục dựa vào dịch vụ và du lịch làm động lực chính.

Gia Lai và Khánh Hòa ghi nhận tăng trưởng lần lượt ở mức 8,42% và 8,37%, trong đó khu vực du lịch và dịch vụ cùng đóng góp đáng kể vào đà tăng.

Nghệ An đạt mức tăng trưởng GRDP khoảng 8,15%, nổi bật với việc thu hút dự án năng lượng quy mô lớn, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Theo đó, trong quý đầu năm nay, Nghệ An đã chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư hơn 59.372 tỷ đồng , lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Ở hai đầu tàu kinh tế, TP.HCM ước tăng 8,27%; nếu không tính dầu khí, GRDP thành phố tăng 8,58%. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 22 tỷ USD , thu hút vốn FDI đạt gần 3 tỷ USD , tiêu dùng nội địa tăng gần 4%, cùng với sự phục hồi của du lịch, tiếp tục đóng vai trò là "bệ đỡ" quan trọng.

Trong khi đó, Hà Nội tăng khoảng 7,87%, với thu ngân sách và đầu tư phát triển vẫn giữ nhịp tăng tích cực. Lũy kế đến hết ngày 31/3, tổng thu ngân sách Nhà nước tại Hà Nội đạt 230.554 tỷ đồng . Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn quý I ước đạt 102.200 tỷ đồng .

Một số địa phương khác như Quảng Trị, Cao Bằng hay Đắk Lắk ghi nhận mức tăng từ 7,49% đến 7,75%. Các khu vực động lực như công nghiệp, xây dựng và dịch vụ vẫn duy trì sự ổn định.