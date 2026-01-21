Chính phủ yêu cầu các địa phương lên kịch bản để GDP tăng trên 10%

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026, phấn đấu đưa GDP cả nước tăng từ 10% trở lên.

Ảnh: Quỳnh Danh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026.

Nghị quyết nêu rõ năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm khởi đầu một giai đoạn phát triển mới, diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Trong khi đó, Chính phủ nhận định tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ở trong nước, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, song khó khăn, thách thức được dự báo nhiều hơn, đặc biệt từ các yếu tố bên ngoài; các vấn đề an ninh phi truyền thống, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng nặng nề.

Trên cơ sở đó, Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Hiện, nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi... đã cam kết phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghị quyết yêu cầu các địa phương rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026 theo 3 khu vực kinh tế, 21 ngành cấp I và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm, chi tiết theo từng quý; gửi Bộ Tài chính trong tháng 2 để tổng hợp, theo dõi và điều hành.

Nghị quyết xác định tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các biến động kinh tế, thương mại thế giới; thúc đẩy, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và khai thác mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính; tăng cường phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của bộ máy trong điều kiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất và đổi mới sáng tạo; đặt nâng cao năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào trung tâm của chiến lược phát triển; cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh, số, tuần hoàn, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đồng thời, tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược hiện đại, đồng bộ, tạo nền tảng cho năng lực cạnh tranh quốc gia, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, hệ thống giao thông trục quốc gia, đường sắt, sân bay quốc tế, cảng biển, năng lượng; thúc đẩy các dự án có tính liên vùng, hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng chuyển đổi số; điều chỉnh quy hoạch phù hợp với bối cảnh mới...