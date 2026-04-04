Sống ở Hà Nội đắt đỏ nhất cả nước

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về mức độ đắt đỏ trong năm 2025, khi chi phí sinh hoạt cao nhất trên nhiều nhóm hàng thiết yếu.

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2025 - thước đo phản ánh mức chênh lệch giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu giữa các địa phương trên cả nước trong cùng một thời điểm, thường tính theo năm.

Đồng bằng sông Hồng có giá sinh hoạt cao nhất cả nước

Theo báo cáo, xét theo vùng kinh tế - xã hội, Đồng bằng sông Hồng tiếp tục là khu vực có mức giá sinh hoạt cao nhất cả nước, theo sau là Đông Nam Bộ. Lấy Đồng bằng sông Hồng làm mốc (SCOLI = 100), giá sinh hoạt tại Đông Nam Bộ ở mức 98,88%; trong khi Trung du và miền núi phía Bắc đạt 98,63%; Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đạt 96,59%; Bắc Trung Bộ đạt 96,11%; và thấp nhất là Đồng bằng sông Cửu Long với 95,11%.

Như vậy, chênh lệch giữa vùng có mức giá sinh hoạt cao nhất và thấp nhất chỉ ở mức 4,89 điểm %, cho thấy khoảng cách chi phí sinh hoạt giữa các vùng không quá lớn.

Lý giải nguyên nhân, Cục Thống kê cho biết Đồng bằng sông Hồng là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, đồng thời là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia với hạt nhân là Hà Nội. Khu vực này đóng vai trò đầu mối giao thương lớn, kết nối các tỉnh phía Bắc và quốc tế, với hệ thống hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ. Kinh tế phát triển ổn định, mật độ dân số cao cùng tốc độ đô thị hóa nhanh là những yếu tố chính khiến mặt bằng giá sinh hoạt duy trì ở mức cao.

Bên cạnh đó, cơ cấu tiêu dùng của người dân trong vùng tập trung nhiều vào các nhóm dịch vụ như nhà ở thuê, y tế, giáo dục và ăn uống ngoài gia đình. Giá bất động sản tại Hà Nội và các đô thị trung tâm tăng trong bối cảnh quỹ đất hạn chế và nhu cầu lớn, kéo theo chi phí thuê nhà và sinh hoạt leo thang. Đồng thời, các dịch vụ giáo dục và y tế chất lượng cao tập trung tại khu vực này cũng góp phần đẩy chỉ số SCOLI lên cao hơn so với các vùng khác.

Ngoài ra, chi phí đầu vào như giá thuê mặt bằng, chi phí lao động và dịch vụ tại các đô thị lớn ở mức cao, làm gia tăng chi phí sản xuất, kinh doanh và cung ứng hàng hóa, qua đó tác động trực tiếp đến mặt bằng giá tiêu dùng.

XẾP HẠNG 34 TỈNH, THÀNH PHỐ CÓ MỨC SỐNG ĐẮT ĐỎ NHẤT VIỆT NAM NĂM 2025 Nguồn: Tổng cục Thống kê. Nhãn Hà Nội Quảng Ninh Hải Phòng TP.HCM Đà Nẵng Lào Cai Lạng Sơn Khánh Hòa Thái Nguyên Lâm Đồng Lai Châu Bắc Ninh Sơn La Đồng Nai Tuyên Quang Điện Biên Hưng Yên Cần Thơ Ninh Bình Huế Đắk Lắk Thanh Hóa Phú Thọ Nghệ An Quảng Ngãi Đồng Tháp Cao Bằng An Giang Hà Tĩnh Tây Ninh Quảng Trị Cà Mau Gia Lai Vĩnh Long Chỉ số giá (%) % 100 98.56 98.43 97.96 97.89 97.33 97.29 96.98 96.9 96.89 96.79 96.71 96.7 96.56 96.53 96.48 96.28 95.8 95.79 95.67 95.63 95.44 95.41 95.22 95.04 94.95 94.54 93.93 93.75 93.51 92.99 92.97 92.62 91.47

Sống ở Hà Nội đắt đỏ nhất cả nước

Còn nếu xét theo địa phương, Hà Nội tiếp tục là nơi có mức giá sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước năm 2025. Quảng Ninh đứng thứ hai với chỉ số SCOLI bằng 98,56% so với Hà Nội, tiếp theo là Hải Phòng (98,43%), TP.HCM (97,96%) và Đà Nẵng (97,89%).

Ở chiều ngược lại, Vĩnh Long là địa phương có giá sinh hoạt thấp nhất cả nước với SCOLI bằng 91,47% so với Hà Nội; giá các nhóm hàng hóa tại đây dao động trong khoảng 75,7-114,99% so với Thủ đô. Gia Lai đứng thứ hai từ dưới lên với SCOLI đạt 92,62%, tiếp đến là Cà Mau với 92,97%...

Cục Thống kê đánh giá kết quả SCOLI 2025 cho thấy chênh lệch giá giữa các vùng và địa phương không lớn. Mức giá cao chủ yếu tập trung tại các trung tâm kinh tế lớn - nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu tiêu dùng cao - trong khi các địa phương có lợi thế về nguồn cung lương thực, thực phẩm và chi phí sinh hoạt thấp tiếp tục duy trì mặt bằng giá thấp hơn.

Đáng chú ý, sự phát triển của hệ thống phân phối, logistics và đặc biệt là thương mại điện tử đã góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường, gia tăng cạnh tranh và rút ngắn khoảng cách giá giữa các khu vực.