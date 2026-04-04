Đối thủ của sầu riêng Việt Nam có lợi thế mới

Việc tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc - Lào - Thái Lan chở sầu riêng tươi được đưa vào vận hành giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí và hạn chế các tổn thất về hàng hóa.

Ngày 30/3 (giờ địa phương), tuyến vận chuyển hàng hóa chuỗi lạnh hoàn toàn bằng đường sắt kết nối Trung Quốc - Lào - Thái Lan, chuyên chở sầu riêng tươi, đã chính thức khởi hành. Ảnh: SCMP.

Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Cảng Đường sắt Quốc tế Thành Đô cho biết một tuyến vận chuyển hàng hóa chuỗi lạnh hoàn toàn bằng đường sắt kết nối Trung Quốc - Lào - Thái Lan, chuyên chở sầu riêng tươi, đã khởi hành ngày 30/3 (giờ địa phương), mở ra một hành lang logistics mới cho trái cây, theo Global Times.

Đây là bước tiến lớn nhằm mở ra các kênh vận chuyển nhanh hơn cho trái cây Đông Nam Á vào thị trường Trung Quốc, qua đó tạo động lực mới cho thương mại giữa các nước và thúc đẩy nâng cấp tiêu dùng tại khu vực miền Tây Trung Quốc.

Theo thông báo, tuyến vận tải sẽ đi qua Nong Khai (Thái Lan) và Vientiane (Lào), vào Trung Quốc qua cửa khẩu Mohan (tỉnh Vân Nam), trước khi đến Cảng đường sắt quốc tế Thành Đô.

Thông thường, chi phí của trái cây nhập khẩu phức tạp, trong đó chi phí vận chuyển, hao hụt và kiểm dịch thường vượt cả chi phí thu mua tại nguồn. Việc chuyển sang vận chuyển chuỗi lạnh hoàn toàn bằng đường sắt cho phép các nước giao hàng trực tiếp, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm tổn thất và cắt giảm chi phí trung gian nâng cao. Từ đó, chất lượng và sức cạnh tranh cũng được nâng lên.

Với các lợi thế như giao hàng trực tiếp bằng đường sắt, bảo quản độ tươi xuyên suốt quy trình và hiệu quả chi phí, mô hình này đang tái định hình phương thức vận chuyển trái cây nhập khẩu từ Đông Nam Á, đồng thời mang lại trải nghiệm tiêu dùng mới cho người dân Trung Quốc.

So với tuyến đường sắt Vientiane - Thành Đô hiện có, tuyến mới mở rộng điểm xuất phát đường sắt từ Lào sang cảng Laem Chabang (Thái Lan), kết nối trực tiếp với các vùng trồng sầu riêng trọng điểm ở miền Đông Thái Lan.

Trái cây tươi được vận chuyển từ vườn đến Laem Chabang trong vòng 5 giờ bằng đường bộ, sau đó được xếp lên tàu để vận chuyển thẳng đến Thành Đô, giúp giảm thời gian trung chuyển và nâng cao hiệu quả. Hệ thống chuỗi lạnh khép kín sẽ duy trì nhiệt độ ổn định 13°C từ lúc bốc xếp đến khi dỡ hàng.

Đến nay, tổng giá trị nhập khẩu trái cây Đông Nam Á qua Cảng đường sắt quốc tế Thành Đô đã vượt 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 13,9 triệu USD ).

Sầu riêng, loại trái cây chủ lực được xuất khẩu với khối lượng lớn từ các nước Đông Nam Á sang Trung Quốc, đang ghi nhận đà tăng nhập khẩu mạnh. Tờ Kunming Daily dẫn số liệu từ Hải quan Côn Minh cho biết nhập khẩu sầu riêng qua nhiều cửa khẩu như Thiên Bảo, Mohan và Hà Khẩu đã tăng trong 2 tháng đầu năm nay.

Cụ thể, giá trị nhập khẩu sầu riêng qua các cửa khẩu tỉnh Vân Nam đạt hơn 2 tỷ nhân dân tệ (hơn 290 triệu USD ), tăng 352% so với cùng kỳ và đứng đầu cả nước. Ngoài ra, nhập khẩu trái cây nói chung cũng đang duy trì xu hướng tăng trưởng mạnh, chủ yếu nhờ hiệu quả thông quan tại các cửa khẩu biên giới được cải thiện.

Cũng trong 2 tháng đầu năm, Hải quan Thiên Bảo đã xử lý 14.000 tấn trái cây nhập khẩu từ các nước ASEAN, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó riêng sầu riêng chiếm hơn 10.000 tấn.

Mô hình vận tải sầu riêng tươi hoàn toàn bằng đường sắt Trung Quốc - Lào - Thái Lan vận hành được dự báo có tác động tới hoạt động xuất khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam. Hiện tại, sầu riêng Thái Lan đang là đối thủ trực tiếp và lớn nhất của sầu riêng Việt Nam tại thị trường tỷ dân.