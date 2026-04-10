Tiến độ xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM nhấn mạnh Luật Đô thị đặc biệt là một trong hai trụ cột chiến lược đột phá mạnh mẽ vào thể chế, thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM được kỳ vọng tháo gỡ các rào cản để thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ 3 (mở rộng) ngày 10/4, đại diện Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) cho biết thực hiện Kế hoạch số 50/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy và Thông báo 171/2026 của Văn phòng Thành ủy về chủ trương nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, đơn vị đã phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM có những báo cáo sơ bộ, phân tích và đề xuất một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật Đô thị đặc biệt kèm theo dự thảo đề cương Luật.

Ngày 8/4, hai đơn vị này đã có tờ trình báo cáo đề cương chi tiết xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cùng những nội dung chính của dự thảo, trong đó cấu trúc Luật bao gồm khoảng 10 chương và 50 điều.

HIDS đề xuất xây dựng các nhóm nội dung chính gồm quy định về nguyên tắc phân cấp, phân quyền; tổ chức bộ máy; quy hoạch và phát triển đô thị; huy động và sử dụng các nguồn lực cho phát triển; đổi mới sáng tạo và các mô hình phát triển mới; quản lý phát triển đặc thù của đô thị đặc biệt; liên kết vùng - liên kết phát triển; kiểm tra giám sát; thi hành.

UBND TP.HCM đã thống nhất chủ trương về dự thảo của đề cương này, đồng thời giao Sở Tư pháp chủ trì tham mưu UBND TP, phối hợp các ban, ngành trình các cấp thẩm quyền xem xét quyết định đối với dự thảo dự án.

HIDS được yêu cầu tiếp tục phối hợp Đại học Quốc gia TP.HCM xây dựng đề cương và những nội dung cơ bản của dự thảo. Trong khi đó, Sở Tài chính chủ trì, rà soát tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai cơ chế chính sách đặc thù trong thời gian qua, cũng như những chính sách đặc thù kế thừa, đề xuất cơ chế chính sách mới.

Đại diện HIDS cho biết các đơn vị đang triển khai khẩn trương các nhiệm vụ theo chức trách để đảm bảo trình Quốc hội xem xét ban hành Luật Đô thị đặc biệt vào kỳ họp cuối năm nay.

"Việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt nhằm cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về đổi mới xây dựng, đáp ứng nhu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới. Luật này sẽ tạo ra nền tảng pháp lý vững chắc giúp tháo gỡ các rào cản để thúc đẩy phát triển hai con số, đảm bảo thể chế hóa toàn diện nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng TP.HCM trong kỷ nguyên mới", đại diện HIDS nói.

Song song đó, Viện được TP.HCM giao tập trung thúc đẩy việc lập quy hoạch tổng thể thành phố, với những lộ trình phát triển ngắn hạn, trong tổng thể tầm nhìn dài hạn gắn với liên kết vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. Viện sẽ phối hợp với Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định qua từng giai đoạn lập đề cương chi tiết và hệ thống hóa đồ họa, bản vẽ, sơ đồ; dự kiến trình phê duyệt trong tháng 11.

Đại diện HIDS nhấn mạnh việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt và lập quy hoạch tổng thể TP.HCM là 2 trụ cột chiến lược đột phá mạnh mẽ về thể chế để loại bỏ những nút thắt, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Trong phần phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan liên quan phải bảo đảm chất lượng, tiến độ phối hợp xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.