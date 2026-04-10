'Vì sao cùng một chủ trương nhưng nơi làm nhanh, nơi làm chậm'

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đề nghị đánh giá lại chuyển động bộ máy, làm rõ vì sao cùng một chủ trương, chỉ đạo nhưng có nơi triển khai nhanh, có nơi triển khai chậm.

Phát biểu khai mạc hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ 3 (mở rộng) và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II sáng 10/4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết trong 3 tháng đầu năm, thành phố đã có nhiều nỗ lực và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi tích cực; nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến. Một số cơ chế, chính sách mới đã được thành phố chủ động quán triệt, triển khai ngay từ đầu năm; nhiều dự án, công trình lớn tiếp tục được rà soát, chuẩn bị hoặc thúc đẩy thực hiện, qua đó tạo thêm niềm tin và kỳ vọng về không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới của thành phố trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đề nghị hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ một số nhóm vấn đề lớn. Trước hết, hội nghị cần đánh giá đúng mức độ chuyển động của bộ máy trong quý I, nhất là mức độ quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã ban hành.

Ông Hà nhấn mạnh hội nghị phải làm rõ nguyên nhân cùng một chủ trương và yêu cầu chỉ đạo nhưng có nơi thực hiện nhanh, có nơi chậm; vì sao vẫn còn sự thiếu thông suốt giữa các cấp, giữa chủ trương với kết quả thực tế. Lãnh đạo TP chỉ ra vấn đề không chỉ là tiến độ mà còn là năng lực hấp thụ chủ trương, chất lượng cụ thể hóa và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đặt ra rất cao, lãnh đạo TP.HCM đề nghị hội nghị cần thiết kế rõ hơn các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn hiện tại, nhất là trong đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông nguồn lực xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù.

"Điều quan trọng là phải chuyển từ tư duy điều hành theo chiều rộng sang điều hành có trọng tâm, trọng điểm, có thứ tự ưu tiên, gắn trách nhiệm và gắn kết quả cụ thể", ông Hà nhấn mạnh.

Đồng thời, hội nghị tập trung cho ý kiến về những giải pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương; làm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chuyển hồ sơ lòng vòng; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự chủ động, chuyên nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà yêu cầu hội nghị cần quan tâm đầy đủ hơn đến các vấn đề xã hội, dân sinh, chất lượng sống và quản trị đô thị. Những vấn đề như y tế, giáo dục, an sinh, môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự… đều là những nội dung tác động trực tiếp đến đời sống người dân và niềm tin xã hội.

Song song đó, hội nghị cần đưa ra giải pháp phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu trong từng cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả hoạt động, cơ chế vận hành của từng loại hình tổ chức Đảng; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội tại đơn vị đối với các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Ông Hà nhìn nhận năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định, “tạo đà, tạo lực” cho việc hiện thực hóa các mục tiêu lớn của nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là năm thành phố thực hiện tổng kết Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển, xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho thành phố.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2026 được Thống kê TP.HCM công bố, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) quý I đã đạt 760.933 tỷ đồng , ước tăng 8,27% so với cùng kỳ; nếu không tính dầu khí, GRDP thành phố tăng 8,58%. Trong bối cảnh thành phố có độ mở kinh tế cao, chịu tác động từ biến động thương mại quốc tế, chi phí logistics và giá năng lượng, kết quả tăng trưởng này thể hiện sự nỗ lực rất lớn của thành phố. TP.HCM đánh giá đây là nền tảng quan trọng để kinh tế thành phố tiếp tục tăng tốc trong các quý còn lại của năm 2026. Cơ cấu tăng trưởng quý I cho thấy khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng chủ yếu của kinh tế thành phố với mức tăng 8,9%, chiếm 51,9% trong GRDP nhưng đóng góp đến 56% vào mức tăng GRDP.