Phó thủ tướng yêu cầu quy hoạch gắn với tăng trưởng 2 con số quý II

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao các đơn vị hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch ngành, tỉnh, thành phố gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong quý II.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MOF.

Tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra ngày 6/5, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có những chỉ đạo quan trọng về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (Khóa XIV), Phó thủ tướng Thường trực khẳng định quy hoạch phát triển tổng thể phải thể hiện được tư duy tích hợp, đa mục tiêu và dài hạn. Mục tiêu của việc điều chỉnh này nhằm tạo ra các cấu trúc phát triển hợp lý hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả, phân bổ không gian cân đối và kết nối vùng tốt hơn. Từ đó, mở ra dư địa tăng trưởng lớn hơn cho tương lai.

Theo ông, đây là quy hoạch cao nhất, đóng vai trò là "kim chỉ nam" để lập và điều chỉnh các quy hoạch khác như quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, và quy hoạch các tỉnh, thành phố.

"Điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia là căn cứ quan trọng để phân bổ nguồn vốn đầu tư công, thu hút và định hướng đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để thực hiện thành công các nhiệm vụ, dự án trọng điểm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Đánh giá việc triển khai quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt trong việc định hình không gian phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, Phó thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm.

Trong đó khẩn trương công bố quy hoạch đã được phê duyệt; ban hành cơ chế chính sách, bố trí nguồn lực để thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, cần sớm hoàn thành Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đáng chú ý, các bộ, địa phương cần tập trung hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, thành phố gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong quý II/2026. Trong đó phải đảm bảo tuân thủ tính thứ bậc, mối quan hệ giữa các quy hoạch đã được quy định tại Luật Quy hoạch năm 2025.

Các đơn vị huy động nguồn vốn đầu tư để thực hiện, tập trung ưu tiên bố trí nguồn lực cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và các dự án liên vùng.

Về quản lý tài chính, Phó thủ tướng yêu cầu tiếp tục cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, tăng dần tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển. Đầu tư công phải đóng vai trò dẫn dắt để kích hoạt, thu hút mọi nguồn lực xã hội.

"Cần tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương đưa vào khai thác để thúc đẩy tăng trưởng", Phó thủ tướng lưu ý.

Các bộ, địa phương xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực phát triển các công trình hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM, điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi, trung tâm dữ liệu quốc gia, các mô hình kinh tế đột phá gồm đặc khu kinh tế, đặc khu công nghệ, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế.