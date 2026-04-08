Hoàn thiện quy hoạch tổng thể TP.HCM vào tháng 11

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành quy hoạch tổng thể vào tháng 11 và trình HĐND TP thông qua, nhằm tái cấu trúc không gian và tối ưu nguồn lực phát triển của thành phố.

Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM, yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai để hoàn thành, phê duyệt trong năm 2026.

Theo định hướng, quy hoạch mới phải phù hợp với mô hình siêu đô thị đa trung tâm sau khi sáp nhập, bảo đảm sự thống nhất, kế thừa và phát huy các chức năng vùng của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Trên cơ sở đó, cần xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển và phân bổ chức năng kinh tế - xã hội nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tránh mâu thuẫn, xung đột nội vùng, nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng sống.

UBND TP.HCM đề nghị việc lập quy hoạch tổng thể cần sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, chính quyền và người dân. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần được nêu cao để đẩy nhanh tiến độ.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể, UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để đề xuất các giải pháp khả thi, hiệu quả, kế thừa có chọn lọc các nội dung quy hoạch của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Thủ tướng phê duyệt, trên nguyên tắc phân tích quan hệ vùng, hiệu quả và cấp thiết trong bối cảnh mới.

Quy hoạch cần xác định rõ vai trò, chức năng từng khu vực đô thị (trung tâm - vệ tinh - phụ trợ) và đảm bảo tính kết nối về hạ tầng kỹ thuật, xã hội, giao thông, logistics, số hóa, năng lượng, sinh thái.

Đồng thời, bảo đảm lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là quyền tự do kinh doanh. Quy hoạch mới không làm tăng trách nhiệm bất hợp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Về lộ trình, công tác chuẩn bị được triển khai từ tháng 3 đến ngày 25/4, bao gồm lập đề cương, lựa chọn liên danh tư vấn và thành lập hội đồng thẩm định.

Công tác lập quy hoạch được triển khai từ ngày 11/4 đến ngày 10/10. Trong thời gian này, bản quy hoạch được lấy ý kiến các sở, ban, ngành, chuyên gia, nhân dân và hoàn thiện 3 dự thảo phương án. Quy hoạch tổng thể TP.HCM dự kiến được trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM từ đầu tháng 10.

Sau ngày 10/10, quy hoạch tổng thể TP.HCM được thẩm định, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ. Thành phố sẽ trình HĐND thông qua bản quy hoạch vào đầu tháng 11 và phê duyệt quy hoạch chậm nhất là ngày 30/11.

Quyết định của UBND TP.HCM nêu rõ Viện Nghiên cứu phát triển TP sẽ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung theo Nghị quyết 88 của HĐND TP liên quan thủ tục, thành phần hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng thể.

Trong đó, Sở Tài chính là cơ quan thường trực quản lý nhà nước về hoạt động lập quy hoạch tổng thể, có trách nhiệm điều phối chung các hoạt động liên quan, tham mưu UBND TP phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị tham gia.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn về kiểm tra, thẩm định các nội dung liên quan đến quy hoạch tổng thể. Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM là cơ quan lập quy hoạch tổng thể, thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư.