Uống cà phê ảnh hưởng mỡ máu thế nào?

Cà phê giúp tỉnh táo, chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, với người có chỉ số mỡ máu cao thì uống cà phê có ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát lipid máu không?

Cà phê là thức uống quen thuộc với nhiều người trưởng thành. Với thành phần chủ yếu là nước và chứa một lượng calo rất thấp, đặc biệt là khi uống không kèm đường hoặc kem, sữa đặc.

Người bệnh máu nhiễm mỡ nên uống cà phê thế nào để tốt cho sức khoẻ?

Do đó, bản chất của cà phê rất tốt cho sức khỏe như: Chứa chất chống oxy hóa, điển hình như axit chlorogenic và melanoidins. Các chất chống oxy hóa này có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do các gốc tự do, giảm viêm và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính (đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch,…).

Cà phê cung cấp một số vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như vitamin B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (axit pantothenic), mangan và kali. Dù số lượng không quá lớn, nhưng khi uống đều đặn, cà phê có thể góp phần lớn vào việc ngăn ngừa thiếu hụt vi chất trong cơ thể.

Đối với người bệnh máu nhiễm mỡ có thể uống được cà phê và giúp hỗ trợ giảm được mỡ máu nhưng nên uống cà phê loãng, uống vừa phải, đặc biệt không thêm đường, sữa. Nếu uống đường thì nên sử dụng đường ăn kiêng.

Ghi nhận thực tế, uống cà phê hỗ trợ làm giảm mỡ máu, tốt cho người mỡ máu cao nhưng tác dụng giảm mỡ máu của cà phê tùy trường hợp, có sự khác biệt theo độ tuổi người uống và cách thức pha chế.

Nghiên cứu cho thấy người trưởng thành khỏe mạnh tiêu thụ 24g cà phê mỗi ngày hỗ trợ giảm nồng độ cholesterol xấu, gây xơ vữa mạch máu, tiềm ẩn nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Tuy nhiên, đàn ông trên 60 tuổi sử dụng nhiều đồ uống này có nguy cơ tăng cholesterol xấu trong máu.

Người bệnh mỡ máu cao, nhất là người cao tuổi, chỉ nên uống dưới ba tách cà phê mỗi ngày, tương đương dưới 710 ml. Dùng cà phê pha phin có thể ít nguy cơ tăng mỡ máu so với cà phê pha máy. Nguyên nhân là khác biệt về cách pha chế khiến cho hàm lượng cafestol và kahweol-diterpenes (hai hợp chất có thể làm tăng cholesterol xấu trong máu) có trong cà phê pha phin thường ít hơn so với cà phê pha máy. Tuy nhiên, mỗi người bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ dinh dưỡng để biết được mức độ hoặc hàm lượng cà phê được uống mỗi ngày nhằm đảm bảo an toàn.

Các loại đồ uống tốt cho người mỡ máu cao

Một số loại đồ uống tốt cho người mỡ máu cao:

1. Trà xanh

Trà xanh là một trong những loại thức uống quen thuộc với nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như epigallocatechin gallate (EGCG), trà xanh giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tổng lượng cholesterol trong máu. Trung bình 1 tách trà xanh (235ml) chứa khoảng 30 – 50mg cafein, so với 95mg caffeine của 1 tách cà phê. Như vậy, trà xanh có thể cung cấp một lượng caffeine vừa phải cho não bộ, giúp bạn tỉnh táo mà không ảnh hưởng xấu đến mức cholesterol.

Nếu uống hơn 2 tách trà xanh mỗi ngày (khoảng 470ml), có thể giúp giảm lượng cholesterol toàn phần trong máu, từ đó giảm được từ 22 đến 33% nguy cơ tử vong vì bệnh tim.

2. Nước đậu đen

Nước đậu đen là một loại nước thanh mát, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Việc bổ sung nước đậu đen vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày giúp giảm hấp thụ cholesterol xấu và ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến mỡ máu. Thức uống này còn giúp thanh lọc cơ thể, giảm viêm và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

3. Sữa hạt

Sữa hạt đặc biệt là sữa đậu nành và sữa yến mạch là lựa chọn hoàn hảo để thay thế các sản phẩm sữa động vật chứa nhiều chất béo bão hòa. Đậu nành giàu protein thực vật, giúp giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ 25g protein từ đậu nành mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

4. Thức uống làm từ yến mạch

Yến mạch chứa nhiều beta glucans, một loại chất xơ có khả năng tạo thành gel trong ruột, ngăn cản sự hấp thụ cholesterol và giúp giảm mỡ máu. Các thức uống từ yến mạch như sữa yến mạch là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn kiểm soát cholesterol một cách tự nhiên. Một ly sữa yến mạch mỗi ngày giúp bổ sung một lượng đáng kể beta glucans giúp cải thiện các vấn đề về tim mạch hiệu quả.

5. Nước ép uống từ rau củ

Những loại nước uống từ rau củ như cà rốt, cải xoăn, bí đỏ,… không chỉ giàu vitamin, khoáng chất mà còn chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp giảm mỡ máu hiệu quả. Việc bổ sung rau củ vào các bữa ăn hàng ngày, mang đến công dụng làm sạch mạch máu và tăng cường sức khỏe tổng thể.

6. Nước chanh

Nước chanh tươi không chỉ giúp giải khát mà còn chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm cholesterol. Nước chanh còn có công dụng kháng viêm, bổ sung năng lượng, hỗ trợ gan trong việc loại bỏ mỡ thừa và độc tố. Việc uống nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng có thể giúp kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, từ đó giảm thiểu sự tích tụ mỡ máu. Tuy nhiên, không được bỏ bữa sáng sau khi uống nước chanh, để tránh làm tổn thương dạ dày.