Ứng viên rớt hạng Premier League lộ diện

  • Chủ nhật, 26/10/2025 23:38 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Tối 26/10, Burnley giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Wolves ngay trên sân khách thuộc vòng 9 Premier League.

Wolves gục ngã ngay trên sân nhà.

Bàn thắng quyết định ở phút bù giờ 90+5 của Lyle Foster không chỉ giúp Burnley tạo khoảng cách 5 điểm với nhóm cầm đèn đỏ mà còn đẩy Wolves vào tình thế nguy hiểm, khi đội bóng này chưa thể tìm được chiến thắng nào sau 9 vòng đấu.

Burnley sớm dẫn 2-0, trước khi để chủ nhà gỡ 2-2. Dẫu vậy, sự hớ hênh ở cuối trận khiến Wolves trả giá. Wolves trở thành đội bóng duy nhất tại Premier League mùa này chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào.

Thất bại trước Burnley càng làm nổi bật chuỗi trận đáng thất vọng của "Bầy sói", khi họ trở thành đội thứ ba trong lịch sử bóng đá Anh không thắng trận nào trong 9 vòng đầu ở hai mùa giải liên tiếp tại giải đấu cao nhất, sau Bury (1904/05 và 1905/06) và Sunderland (2015/16 và 2016/17).

Với tình hình hiện tại, Wolves đối mặt với nguy cơ rớt hạng ngày càng rõ rệt. Sau 9 vòng, "Bầy Sói" chỉ kiếm được 2 điểm sau 2 trận hoà và 7 trận thua. Theo Opta, xác suất rớt hạng của Wolves lúc này lên tới 95,4%. Chỉ có điều thần kỳ mới giúp họ sống sót vào cuối mùa.

Trong khi đó, Burnley, với tinh thần chiến đấu kiên cường, đang từng bước củng cố vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Trận thua chắc chắn sẽ là hồi chuông cảnh báo cho Wolves, khi áp lực ngày càng đè nặng lên thầy trò HLV Vitor Pereira trong cuộc chiến trụ hạng khốc liệt phía trước.

Aston Villa quật ngã Man City, viết lại lịch sử sau 89 năm

Tối 26/10 (giờ Hà Nội), Aston Villa tiếp tục duy trì cái duyên trước Man City khi thắng tối thiểu 1-0 ở vòng 9 Premier League trong một trận cầu kịch tính.

6 giờ trước

Hiện tượng Bournemouth gây sốc

Bournemouth duy trì mạch 8 trận bất bại ấn tượng tại Premier League sau chiến thắng 2-0 trước Nottingham Forest ở vòng 9 đêm 26/10.

5 giờ trước

Arsenal thắng trận thứ 7 liên tiếp

Dù thể hiện lối đá không quá rực rỡ, Arsenal vẫn biết cách giữ vững thói quen chiến thắng khi hạ Crystal Palace 1-0 nhờ công của Eberechi Eze thuộc vòng 9 Premier League tối 26/10.

6 giờ trước

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Tường Linh

Wolves Premier League

