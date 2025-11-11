Be lần đầu có lãi EBITDA

Sau 7 năm thành lập, Be Group lần đầu tiên thông báo đạt lợi nhuận EBITDA dương trên toàn công ty trong năm 2025.

Be là một trong 3 ứng dụng gọi xe lớn nhất Việt Nam hiện nay. Ảnh: Be.

Be Group - đơn vị sở hữu và phát triển siêu ứng dụng Be - mới đây tuyên bố đã đạt lợi nhuận EBITDA dương trên toàn công ty trong năm 2025. Tuy nhiên, hãng không tiết lộ cụ thể kết quả kinh doanh thời gian vừa qua.

Be Group được thành lập vào năm 2018, tiền thân là VEEP Technology . Ứng dụng gọi xe chính thức ra mắt vào tháng 12/2018 tại Hà Nội và TP.HCM với các dịch vụ beBike và beCar.

Hiện tại, Be cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho hệ sinh thái xe 2 bánh, bao gồm các dịch vụ gồm chở khách, giao hàng, giao đồ ăn.

Theo Báo cáo Thói quen sử dụng Siêu ứng dụng tại Việt Nam của Cimigo, dựa trên khảo sát tại TP.HCM (490 người) và Hà Nội (458 người), trung bình người dùng sử dụng các ứng dụng công nghệ 5 lần mỗi tuần. Trong đó, gọi xe máy (3,04 lần/tuần), giao đồ ăn (2,83 lần/tuần) và mua sắm online (2,21 lần/tuần) là 3 dịch vụ được sử dụng thường xuyên nhất và có mức chi tiêu cao nhất trên các ứng dụng.

Hiện, Be nằm trong top 3 ứng dụng được sử dụng thường xuyên nhất, phổ biến với các dịch vụ gọi xe 2 bánh như gọi xe máy, giao hàng, giao đồ ăn, trong khi các đối thủ như Grab thiên về mảng gọi xe 4 bánh. Thế mạnh của hãng chủ yếu nằm ở yếu tố giá rẻ, có nhiều ưu đãi và mã giảm giá cũng như khả năng thao tác nhanh, tiện lợi.

Báo cáo mới đây của hãng nghiên cứu Rakuten Insight, với câu trả lời khảo sát từ 7.436 người dùng trên 16 tuổi ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ, cũng cho thấy Be đang phục vụ tốt phân khúc người tiêu dùng nhạy cảm với giá.

Cụ thể, 24% người dùng chọn ứng dụng này vì giá cạnh tranh và 23% bị thu hút bởi các chương trình khuyến mãi sâu. Điều này cho thấy trong khi Grab và Xanh SM cạnh tranh về chất lượng và khả năng cung ứng, thì Be lại duy trì sức cạnh tranh bằng chiến lược định giá linh hoạt.

“Thị trường xe 2 bánh vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng, đặc biệt ở 2 thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM và khu vực ven đô. Đây là thời điểm vàng để tài xế mới gia nhập hệ sinh thái Be và đón đầu các chính sách hỗ trợ mới”, đại diện ứng dụng này chia sẻ.

Trong khi Be bứt tốc, các đối thủ lớn trên thị trường cũng không ngồi yên.

Grab, Xanh SM và loạt tên tuổi đều liên tục rót vốn cho các dịch vụ mới, mở rộng tiện ích, tối ưu trải nghiệm người dùng và giữ chân tài xế. Cuộc cạnh tranh vì thế không chỉ nằm ở giá cước hay khuyến mãi, mà còn là cuộc đua về tốc độ cải tiến sản phẩm và độ phủ nền tảng.

Điển hình, Grab Việt Nam mới đây thông báo đã phủ sóng dịch vụ thêm tại 9 tỉnh, thành và khu vực mới phía Bắc, bao gồm Lào Cai (khu vực Lào Cai), Bắc Ninh (khu vực Từ Sơn, Bắc Giang), Phú Thọ (khu vực Vĩnh Yên, Việt Trì), Ninh Bình (khu vực Ninh Bình, Nam Định), Hưng Yên (khu vực Hưng Yên, Thái Bình).