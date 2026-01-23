Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc: Đình Bắc ghi bàn rồi nhận thẻ đỏ

  • Thứ sáu, 23/1/2026 20:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Vào lúc 22h00 ngày 23/1, U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026.

Khoảng thời gian đầu trận, U23 Việt Nam chơi thận trọng. Phút 14, đoàn quân áo đỏ mới có đợt lên bóng đầu tiên. Đình Bắc đột phá bên cánh trái nhưng đường chuyền của anh cho Văn Thuận lại bị thủ môn bắt gọn. 5 phút sau, Thái Sơn vung chân dứt điểm từ ngoài vùng cấm nhưng không trúng đích.

Phút 26, U23 Hàn Quốc mới có cơ hội đầu tiên. Sau một pha phối hợp trong vùng cấm, số 12 tung cú sút căng nhưng vẫn bị Cao Văn Bình, thủ môn số 2 của U23 Việt Nam, đổ người cản phá.

U23 Việt Nam không tấn công nhiều nhưng chỉ cần một khoảng trống để tạo khác biệt. Phút 30, đoàn quân áo đỏ tổ chức lên bóng bên cánh trái. Đình Bắc chuyền ngang để Quốc Việt khống chế rồi tung cú sút quyết đoán vào góc cao, hạ thủ môn.

U23 Viet Nam anh 1

U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin.

Phút 35, trọng tài chính Abdullah Jamali cắt còi, cho U23 Hàn Quốc hưởng phạt đền sau pha va chạm giữa Đình Bắc và số 14 của đối thủ. Dù vậy, vị vua áo đen người Kuwait đã thay đổi quyết định sau khi xem lại video làm chậm.

Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về U23 Việt Nam. Dù có nhiều xáo trộn về nhân sự, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn chơi chắc chắn và tận dụng tối đa cơ hội để đánh sập hàng phòng ngự của đối thủ được đánh giá cao hơn.

U23 Viet Nam anh 2

Cầu thủ U23 Việt Nam tri ân Hiểu Minh, cầu thủ vừa bị chấn thương trong trận gặp Trung Quốc. Ảnh: VFF.

Nửa đầu hiệp hai trôi qua, U23 Hàn Quốc cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng chưa thể tìm ra kẽ hởi nơi hàng thủ Việt Nam. Trong thế trận bế tắc, Kim Do-Hyun tìm cơ hội từ một nỗ lực sút xa nhưng bóng đi không trúng đích. Ở chiều ngược lại, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra những sự điều chỉnh, hướng đến hai cánh khi tung Văn Khang, Minh Phúc vào sân.

Phút 69, hàng thủ áo đỏ bất ngờ chơi lúng túng, tạo điều kiện cho Kim Tae-won vung chân dứt điểm, hạ Cao Văn Bình. Niềm vui của đại diện Đông Á chỉ kéo dài trong chưa đầy 2 phút. Đình Bắc tái lập thế dẫn bàn cho U23 Việt Nam bằng một cú sút phạt hàng rào đẳng cấp.

Phút 86, U23 Việt Nam chỉ còn 10 người. Đình Bắc bị đuổi khỏi sân sau một pha ham bóng, dẫn đến đạp gầm giày vào chân cầu thủ số 6 bên phía Hàn Quốc.

Khi tấm huy chương đồng chỉ còn cách 2 phút, U23 Việt Nam đã không thể chống lại sức tấn công từ đối thủ. Phút 90+7, Shin Min-Ha đánh bại Cao Văn Bình bằng một pha dứt điểm hiểm hóc vào góc xa. Hai đội hòa 2-2 sau 90 phút và sẽ phải chơi thêm hiệp phụ. U23 Việt Nam gặp nhiều bất lợi cả về thể lực lẫn quân số.

Trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc là bài kiểm tra khắc nghiệt cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ và thể trạng bị bào mòn sau chuỗi trận dày đặc. Sau cú ngã ở bán kết, cả hai đội đều phải gạt sang một bên nỗi tiếc nuối để khép lại giải đấu với mục tiêu giành hạng 3.

U23 Việt Nam đến cuộc đối đầu này với hành trang là thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc. Trận đấu phơi bày rõ hạn chế về thể lực và khả năng chịu áp lực ở thời điểm quyết định. Năm trận gần nhất, đội bóng áo đỏ thắng 4, thua 1, phong độ không tệ, nhưng cái giá phải trả là sự hao mòn thể lực của các trụ cột sau quãng thời gian cày ải liên tục.

U23 Viet Nam anh 3

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc.
Highlights U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết U23 châu Á 2026.

U23 Viet Nam anh 4

Trước trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nhận được sự ủng hộ đáng chú ý từ cộng đồng người hâm mộ trên toàn châu lục.

Trận tranh hạng 3 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra trên sân King Abdullah Sport City vào lúc 22h00 tối 23/1 (giờ Hà Nội).

U23 Việt Nam đá trận cuối ở VCK U23 châu Á 2026, khép lại giải đấu và một chặng đường bóng đá trẻ của cả thế hệ.

