U23 Việt Nam 1-0 U23 Hàn Quốc: Đình Bắc kiến tạo

Vào lúc 22h00 ngày 23/1, U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026.

Khoảng thời gian đầu trận, U23 Việt Nam chơi thận trọng. Phút 14, đoàn quân áo đỏ mới có đợt lên bóng đầu tiên. Đình Bắc đột phá bên cánh trái nhưng đường chuyền của anh cho Văn Thuận lại bị thủ môn bắt gọn. 5 phút sau, Thái Sơn vung chân dứt điểm từ ngoài vùng cấm nhưng không trúng đích.

Phút 26, U23 Hàn Quốc mới có cơ hội đầu tiên. Sau một pha phối hợp trong vùng cấm, số 12 tung cú sút căng nhưng vẫn bị Cao Văn Bình, thủ môn số 2 của U23 Việt Nam, đổ người cản phá.

U23 Việt Nam không tấn công nhiều nhưng chỉ cần một khoảng trống để tạo khác biệt. Phút 30, đoàn quân áo đỏ tổ chức lên bóng bên cánh trái. Đình Bắc chuyền ngang để Quốc Việt khống chế rồi tung cú sút quyết đoán vào góc cao, hạ thủ môn.

U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin.

Phút 35, trọng tài chính Abdullah Jamali cắt còi, cho U23 Hàn Quốc hưởng phạt đền sau pha va chạm giữa Đình Bắc và số 14 của đối thủ. Dù vậy, vị vua áo đen người Kuwait đã thay đổi quyết định sau khi xem lại video làm chậm.

Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về U23 Việt Nam. Dù có nhiều xáo trộn về nhân sự, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn chơi chắc chắn và tận dụng tối đa cơ hội để đánh sập hàng phòng ngự của đối thủ được đánh giá cao hơn.

Trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc là bài kiểm tra khắc nghiệt cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ và thể trạng bị bào mòn sau chuỗi trận dày đặc. Sau cú ngã ở bán kết, cả hai đội đều phải gạt sang một bên nỗi tiếc nuối để khép lại giải đấu với mục tiêu giành hạng 3.

U23 Việt Nam đến cuộc đối đầu này với hành trang là thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc. Trận đấu phơi bày rõ hạn chế về thể lực và khả năng chịu áp lực ở thời điểm quyết định. Năm trận gần nhất, đội bóng áo đỏ thắng 4, thua 1, phong độ không tệ, nhưng cái giá phải trả là sự hao mòn thể lực của các trụ cột sau quãng thời gian cày ải liên tục.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc thua sát nút 0-1 trước U23 Nhật Bản song màn trình diễn tích cực hơn. Họ kiểm soát thế trận, tạo nhiều cơ hội, chỉ thiếu sự chính xác ở khâu dứt điểm. Với nền tảng thể lực tốt và chiều sâu đội hình, đại diện xứ kim chi có cơ sở để hướng tới một chiến thắng nhằm gỡ gạc danh dự.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ U23 Việt Nam. 4 lần chạm trán chính thức gần nhất ở cấp U23, Việt Nam hòa 1, thua 3. Đáng ngại hơn, đội bóng của HLV Kim Sang-sik khủng hoảng nhân sự khi trung vệ Hiểu Minh chấn thương nặng, Phạm Lý Đức bị treo giò, Đình Bắc bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về chiến thuật, U23 Việt Nam khó tránh lựa chọn phòng ngự phản công với hệ thống 5-4-1. U23 Hàn Quốc nhiều khả năng pressing tầm cao, dồn ép liên tục và khoét vào các điểm chênh lệch nơi cặp trung vệ lệch của Việt Nam.

Highlights U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết U23 châu Á 2026.

