Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáp nhập các công ty công nghệ

HĐQT Vingroup đã ban hành nghị quyết sáp nhập các công ty công nghệ trong tập đoàn nhằm tối ưu hoạt động.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng quyết định sáp nhập CTCP VinApp vào CTCP VinSmart Future (VSF). Ảnh: VIC.

HĐQT Vingroup (HoSE: VIC) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt việc sáp nhập CTCP VinApp vào CTCP VinSmart Future (VSF). Sau sáp nhập, Công ty VinApp sẽ chính thức chấm dứt tồn tại với tư cách pháp nhân độc lập và Tập đoàn Vingroup vẫn là công ty mẹ của VinSmart Future.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Vingroup, tính đến ngày 30/9, cả VinApp và VinSmart Future đều là các công ty con mà Vingroup sở hữu gần như tuyệt đối, với tỷ lệ lần lượt 99,85% và 99,99%.

Trước khi sáp nhập, CTCP VinApp đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành chương trình khách hàng thân thiết VinClub. Hoạt động của VinApp tập trung vào mảng "cổng thông tin", giúp khách hàng trong hệ sinh thái Vingroup tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, ưu đãi từ bất động sản, du lịch, y tế, giáo dục đến xe điện và bán lẻ.

Trong khi đó, hệ sinh thái công nghệ của VinSmart Future có 3 cấu phần trọng yếu, bao gồm hạ tầng công nghệ, các dịch vụ lõi hỗ trợ quản trị và các ứng dụng đầu cuối.

Gần đây, Vingroup có nhiều động thái sắp xếp lại các lĩnh vực kinh doanh. Mới nhất, chỉ vài ngày trước, tập đoàn đã thành lập Vinspace, công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng . Đây là công ty do Vingroup, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, cùng hai con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp vốn.

Mặt khác, HĐQT Vingroup cũng đã trình cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của tập đoàn. Cụ thể, Vingroup muốn bổ sung ngành, nghề kinh doanh bao gồm sản xuất sắt, thép, gang (chi tiết: Sản xuất sắt, thép); Đúc sắt, thép; Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại; Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác từ sắt thép).