Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáp nhập các công ty công nghệ

  • Thứ sáu, 7/11/2025 17:47 (GMT+7)
  • 51 phút trước

HĐQT Vingroup đã ban hành nghị quyết sáp nhập các công ty công nghệ trong tập đoàn nhằm tối ưu hoạt động.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng quyết định sáp nhập CTCP VinApp vào CTCP VinSmart Future (VSF). Ảnh: VIC.

HĐQT Vingroup (HoSE: VIC) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt việc sáp nhập CTCP VinApp vào CTCP VinSmart Future (VSF). Sau sáp nhập, Công ty VinApp sẽ chính thức chấm dứt tồn tại với tư cách pháp nhân độc lập và Tập đoàn Vingroup vẫn là công ty mẹ của VinSmart Future.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Vingroup, tính đến ngày 30/9, cả VinApp và VinSmart Future đều là các công ty con mà Vingroup sở hữu gần như tuyệt đối, với tỷ lệ lần lượt 99,85% và 99,99%.

Trước khi sáp nhập, CTCP VinApp đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành chương trình khách hàng thân thiết VinClub. Hoạt động của VinApp tập trung vào mảng "cổng thông tin", giúp khách hàng trong hệ sinh thái Vingroup tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, ưu đãi từ bất động sản, du lịch, y tế, giáo dục đến xe điện và bán lẻ.

Trong khi đó, hệ sinh thái công nghệ của VinSmart Future có 3 cấu phần trọng yếu, bao gồm hạ tầng công nghệ, các dịch vụ lõi hỗ trợ quản trị và các ứng dụng đầu cuối.

Gần đây, Vingroup có nhiều động thái sắp xếp lại các lĩnh vực kinh doanh. Mới nhất, chỉ vài ngày trước, tập đoàn đã thành lập Vinspace, công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Đây là công ty do Vingroup, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, cùng hai con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp vốn.

Mặt khác, HĐQT Vingroup cũng đã trình cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của tập đoàn. Cụ thể, Vingroup muốn bổ sung ngành, nghề kinh doanh bao gồm sản xuất sắt, thép, gang (chi tiết: Sản xuất sắt, thép); Đúc sắt, thép; Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại; Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác từ sắt thép).

Vingroup Phạm Nhật Vượng VinSmart Future VinApp

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

