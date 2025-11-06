Tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn sản xuất sắt, thép

Để phục vụ hoạt động kinh doanh của Vingroup, HĐQT đã đề xuất bổ sung ngành, nghề kinh doanh thêm mảng sản xuất sắt, thép, gang...

HĐQT Vingroup muốn bổ sung ngành, nghề kinh doanh, sản xuất sắt, thép, gang cũng như các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Bloomberg.

HĐQT Vingroup (HoSE: VIC) vừa trình cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của tập đoàn.

Cụ thể, Vingroup muốn bổ sung ngành, nghề kinh doanh bao gồm sản xuất sắt, thép, gang (chi tiết: Sản xuất sắt, thép); Đúc sắt, thép; Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại; Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác từ sắt thép).

Ngoài ra, tập đoàn cũng muốn bổ sung thêm ngành nghề liên quan đến Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc (chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khỏe người già, người không có khả năng tự chăm sóc); Hoạt động chăm sóc tập trung khác và Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.

Theo tờ trình, Vingroup sẽ giao Chủ tịch HĐQT quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung chi tiết các mã ngành nghề theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có phát sinh) trên cơ sở các mã ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời giao Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật triển khai các thủ tục liên quan để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Hồi cuối tháng 10, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal đã được thành lập với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng . Theo công bố, doanh nghiệp sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao, thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu - cảng - đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Vingroup nắm giữ 98% vốn, tương đương 9.800 tỷ đồng ; 2 cổ đông cá nhân là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người sở hữu 1% vốn điều lệ, tương đương 100 tỷ đồng . Đây là hai con trai của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Ngoài VinMetal, hai con trai của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam cũng góp vốn tại một số công ty khác thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMotion, VinRobotics, V-Film, Vinspace...