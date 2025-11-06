Vingroup có thương vụ lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam

Vingroup chuẩn bị phát hành hơn 3,8 tỷ cổ phiếu thưởng để tăng vốn. Nếu hoàn thành, đây sẽ là thương vụ phát hành cổ phiếu thưởng có quy mô lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó có nội dung đáng chú ý về kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng, theo tỷ lệ 1:1, tức mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm một cổ phiếu mới. Nếu thực hiện thành công, đây sẽ là đợt phát hành cổ phiếu thưởng có quy mô lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thời gian thực hiện việc phát hành dự kiến trong quý IV/2025. Sau phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, vượt mức 77.000 tỷ đồng . Với quy mô này, Vingroup sẽ vượt qua Tập đoàn Hòa Phát để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán, và chỉ xếp sau 3 ngân hàng là Vietcombank, MB và VPBank.

Hiện tại, Vingroup đang là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường, đạt hơn 800.000 tỷ đồng , bỏ xa các doanh nghiệp khác. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu VIC đã tăng gấp 5 lần và đang giao dịch quanh vùng đỉnh lịch sử 209.700 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 6/11.

Nhờ đà tăng này, tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cũng tăng mạnh, vượt 19 tỷ USD theo thống kê của Forbes, đưa ông lên vị trí thứ 127 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Kết thúc 9 tháng kinh doanh, doanh thu thuần của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng , tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau 3 quý, doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam lãi ròng 7.565 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch đặt ra cho cả năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản Vingroup đã đạt hơn 1,087 triệu tỷ đồng , tăng 30% so với đầu năm và là doanh nghiệp tư nhân (ngoài nhóm ngân hàng) đầu tiên của Việt Nam đạt cột mốc triệu tỷ tài sản.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh, Vingroup cho biết với trụ cột công nghệ - công nghiệp, VinFast tiếp tục ghi nhận tăng trưởng với 110.362 ôtô điện được bàn giao trên toàn cầu trong 9 tháng, tăng 149% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 10, Vingroup đã gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim với việc thành lập Công ty VinMetal.

Ở khối thương mại dịch vụ, trong 9 tháng, Vinhomes ghi nhận kết quả bán hàng khả quan tại các đại đô thị với tổng doanh số đạt 162.582 tỷ đồng , tăng 96%. Doanh số chưa ghi nhận đến cuối tháng 9 đạt 223.937 tỷ đồng , tăng 93% đồng thời là mức cao kỷ lục. Vinhomes ghi nhận 51.092 tỷ đồng doanh thu sau 9 tháng và lãi ròng 15.313 tỷ đồng .

Ở lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl ghi nhận tổng doanh thu vận hành 9 tháng đạt 12.700 tỷ đồng , trong đó doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống (bao gồm cả các cơ sở do Vinpearl trực tiếp sở hữu và các cơ sở do Vinpearl quản lý) đạt khoảng 8.100 tỷ, tăng 27%; và doanh thu từ VinWonders (bao gồm các cơ sở được VinWonders quản lý) đạt 3.800 tỷ đồng , tăng 29%.

Với mảng năng lượng xanh, trong quý III, Vingroup đã khởi công 2 dự án trọng điểm là Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Nhà máy điện LNG Hải Phòng - dự án điện khí hóa lỏng lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, Vingroup và VinEnergo tiếp tục mở rộng hợp tác thông qua các thỏa thuận chiến lược với UBND tỉnh Gia Lai, PT. Sulsel Andalan Energi (Indonesia), và FIMO về phát triển năng lượng tái tạo.